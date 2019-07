Así reaccionó Cathy Fulop tras negarle la nacionalidad argentina

Hace unos meses, la actriz venezolana Catherine Fulop protagonizó una polémica cuando tuvo unos desatinados comentarios sobre los judíos y el holocausto.

En una entrevista radial, dijo que lo que ocurría en Venezuela era similar a los campos de concentración alemanes, comparó a Adolf Hitler con Nicolás Maduro y dijo que una parte del pueblo venezolano es responsable del régimen, como algunos judíos también eran partidarios de Hitler.

Luego, en el programa Intrusos se disculpó por sus dichos y señaló que no fue comprendida. “Fue por el fragor de que uno dice varias cosas al mismo tiempo. Y lo que quise decir es que este tipo de regímenes, de dictadores, torturadores y asesinos, se sostiene porque busca aliados”, señaló mientras explicó que se había basado en un libro que acababa de leer sobre un sobreviviente del Holocausto, aunque no dio mayores precisiones.

Sus polémicas declaraciones, la llevaron además a acudir a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), donde reiteró sus disculpas, pero al parecer la controversia está lejos de terminar para la venezolana.

Ahora recibió un duro golpe judicial luego de que la jueza federal Martina Isabel Forns decidiera negarle la nacionalidad argentina a raíz de sus polémicos dichos antisemitas.

Al respecto, Fulop se pronunció.”Estoy como desconcertada. Se ve que esa jueza ya me juzgó por algo que la Justicia no me ha condenado. Qué se le va a hacer, yo tuve unos malos dichos por los cuales pedí perdón y voy a pedir perdón las veces que sean necesarias“, dijo, en diálogo con Tomás Dente.

“¿Cuántas veces no has insultado a un ser querido sin querer? Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de Venezuela. Lo que te puedo decir es que yo tengo casi 26 años acá en la Argentina y la verdad es que estoy feliz“, agregó tratando de cambiar el tono del diálogo a uno más optimista.

Además, Fulop contempló la posibilidad de que se trata de algo político, debido a su abierta postura en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Mi deseo siempre ha sido ser argentina, no me la dan porque esa jueza está en ese juzgado. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina, y siendo una persona de bien. Tengo dos hijas hermosas trabajé todos estos años. Voy a seguir trabajando y nadie me va a parar en mi lucha por mi tierra, por mi país y por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y que la jueza pueda entender que lo que hice fue sin querer y que pedí perdón y pediré perdón las veces que sea necesario”, reiteró.

