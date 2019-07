El empresario que enamoró a Cristina Pérez

A pesar que la noticia de un nuevo amor siempre genera alegría, la realidad es que el blanqueo de Cristina Pérez sobre su romance con un empresario, le pinchó el globo a los miles de fanáticos que se habían ilusionado con un potencial relación entre la periodista y Rodolfo Barili, su compañero en Telefe Noticias. Es que si bien desmintieron estar enamorados, varias veces dejaron la duda flotando en el aire, como cuando vivieron un incómodo momento al aire, o cuando hicieron una romántica promoción en le canal.

No obstante, Cristina terminó confirmando en las redes sociales que tiene una relación con Marcos Yoel Freue, un empresario vinculado al rubro textil, que también se animó a expresar su amor en Instagram.

La periodista posteó una fotografía posando en el teatro Colón. En ese momento, Freue decidió intervenir: “¿Cómo es que sos la luz que más brilla?”, escribió el empresario y la respuesta de Pérez no tardó en llegar.: “Vos me hacés brillar, @yoelFreue”.¿Hace falta más claridad?

Tras este intercambio 2.0, los colegas de Cristina la abordaron en el pase de Radio Mitre entre Pensándolo Bien y el ciclo que ella conduce, Confesiones, “Mi corazón estaba en off the récord. Yo aprendí que cuando digo algo, se me puede volver en contra. Con un frío así, el corazón tiene que estar abrigado”, sostuvo con picardía. Luego, y para terminar de gritar su amor a los cuatro vientos, tanto Pérez como Freue compartieron en las redes una foto en la que se los ve juntos en el Colón.

El empresario suele compartir en las redes imágenes de su entrenamiento en el gimnasio, haciendo boxeo y luciendo su privilegiado físico con abdominales marcados. En el ámbito laboral es el director Fibra Fill Srl.

De esta manera, Cristina reveló que su corazón ya no está solitario. Pero quienes se habían ilusionado con el amor detrás de las noticias entre ella y Barili, deberán superar esta desilusión. El hombre que la conquistó llegó desde otro lado.

