El suroeste de California se sacudió

Un sismo de magnitud 6,4 en una escala hasta 10 sacudió hoy gran parte de California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que inicialmente había reportado una magnitud de 6,6.

El fuerte temblor se registró en el sur del estado, específicamente a 12 kilómetros al suroeste de Searles Valley, y el epicentro fue localizado a 8,7 kilómetros de profundidad.

Al menos cuatro réplicas se detectaron en la zona.

Según USGS, no se reportaron daños.

“Estamos evaluando la situación, pero no hay daños reportados en este momento”, informó el agente Tony Im de la Policía de Los Ángeles.

El aeropuerto de Los Ángeles indicó que “no hay informes inmediatos de daños causados por el sismo hace unos minutos y las operaciones son normales ya que los equipos inspeccionan pistas y terminales”.

USGS tuiteó que el sismo se sintió en Las Vegas y agregó que “hasta ahora no hay informes de daños significativos”. El sismo también se sintió en Baja California, México.

Hasta el momento no se reportan daños materiales allí, solo algunas casos de crisis nerviosa en las ciudades fronterizas de Mexicanli (ubicada a unos 390 kilómetros del epicentro del sismo) y Tijuana Mexicanli (ubicada a unos 345 kilómetros del epicentro del sismo).

