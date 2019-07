Gabriela Michetti prohibió el canje de pasajes por dinero

Los senadores ya no podrán canjear pasajes no utilizados por dinero. Así lo decidió la vicepresidenta Gabriela Michetti a través de una resolución que achica los alcances de este beneficio para los integrates de la Cámara alta.

La medida imita a la adoptada por Emilio Monzó en la Cámara de Diputados el año pasado, que fue motivada por el escándalo que generó la difusión de los nombres de los diputados que más canjearon pasajes durante los últimos años. En aquel momento, una investigación de Infobae develó que la oficialista Elisa Carrió fue la legisladora que más pasajes canjeó, llevándose una cifra anual de $355.800 pesos, a pesar de tener domicilio fijado en Ciudad de Buenos Aires.

Un senador percibe actualmente por mes entre dieta y gastos de representación $184.504, que tras los descuentos queda en $126.600, en mano. A eso se le podían sumar los 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus por mes que podían cambiar por efectivo, algo que podía llegar a los $90.000 por mes. Ahora, esa cifra bajará rotundamente, ya que se implementó un sistema en el que recibirán un máximo de $30.000 en efectivo por mes por “movilidad”.

Los senadores tendrán que llenar un formulario -a presentar ante la Dirección General de Administración- donde deberán seleccionar una opción entre cuatro posibles que se le ofrecen para cubrir gastos en concepto de movilidad por mes.

El denominador común de las cuatro alternativas es que el senador percibirá 10 pasajes nominados, es decir, a su nombre e intransferibles, con validez para ser utilizados dentro del mes, no canjeables ni renovables. La diferencia con el esquema anterior es nítida porque antes podían acumular los tramos y luego canjear el saldo por dinero en efectivo, en una suerte de renta excedente por encima del sueldo.

La primera alternativa que se les ofrece a los senadores es recibir 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados (tramo ida y vuelta, es decir, 6 viajes ida y vuelta), y 20 terrestres innominados. La segunda incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados, más $10.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad. La opción tres tiene 10 aéreos (o terrestres) nominados, $20.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad, y 20 terrestres nominados. La última incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados y $30.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad.

Asimismo, el decreto de Michetti establece que los pasajes tendrán ahora validez mensual, y aquellos que no sean usados dentro de los 30 días no se podrán acumular.

La reducción de los gastos del Senado es un objetivo que la vicepresidenta viene pregonando desde que asumió. De hecho, en agosto de 2018 firmó un documento en el propuso bajar un 30% el presupuesto.

Entre otras cosas, aquel documento planteaba que los pasajes debían emitirse en clase económica, salvo los de viajes superiores a 8 horas; reducción de viáticos; limitación de infusiones y bebidas; y estableció un máximo de dos teléfonos por cada senador.

