Otro naufragio y el rescate agiganta la controversia

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, volvió hoy a ratificar su posición de choque con las ONGs al anunciar el cierre de los puertos italianos a la Nave Alex, de la red Mediterranean Saving Humans, que rescató a unos 55 inmigrantes que naufragaron en cercanías de Libia.

“Los inmigrantes embarcados en Mediterranea están en aguas de Libia, y actualmente están más cerca de docenas de millas náuticas de Túnez respecto de Lampedusa”, dijo Salvini.

“Si esta ONG realmente se preocupa por la seguridad de los inmigrantes, que se dirija al puerto seguro más cercano, de lo contrario, sabrá que activaremos todos los procedimientos para evitar que la trata de personas tenga a Italia como punto de llegada”, añadió. La noticia del rescate de los náufragos, entre ellos mujeres y niños, fue dada por la misma ONG, que con la Nave Alex comenzó a monitorear el Mediterráneo central y que, mediante la red social Twitter, informó que, al momento de la señalización, el comando general de la Autoridad Portuaria de Roma “acaba de responder que la Guardia Costera de Libia coordina el evento y está enviando un bote de patrulla”.

“Deben ser rescatados, no devueltos a Libia”, dijo la organización, y agregó que “durante el curso de nuestra patrulla nos encontramos con los restos de un bote de goma. Casi con seguridad un naufragio. Cuántas muertes no lo sabremos nunca”, aseguró. Pero ya desde antes de las declaraciones de Salvini, desde Nave Alex llegó un mensaje a Italia a través de la portavoz Alessandra Sciurba.

“En el día en que un centro de detención con miles de personas, mujeres, niños y jóvenes eran bombardeados en Libia, y los migrantes que huían del desastre fueron derribados por los golpes de sus captores, el gobierno italiano renovó acuerdos con las milicias con las que colaboran con traficantes y asignó fondos para financiar 6 millones de euros”. Línea dura, por lo tanto, también por parte de Mediterranea. Difícil considerar a Túnez como un puerto seguro, donde no existe una ley sobre los derechos de asilo. El país del norte de África siempre ha dicho que no a la creación de centros para la recepción en su propio territorio, ya que habían solicitado tanto a la Unión Europea como la ACNUR, y el riesgo, para quien pudiese ingresar, es permanecer sin estatus y sin ningún tipo de derecho.

Mientras tanto, la odisea de un grupo de migrantes que intentaron llegar a las costas italianas terminó una vez más en tragedia.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 82 están desaparecidos en el naufragio de una balsa que tuvo lugar ayer por la noche frente a Zarzis, en Túnez.

La balsa en la que estaban parados partió el lunes de la costa libia de Zwara, a 120 kilómetros al oeste de Trípoli, cuando volcó.

Los primeros en brindar ayuda fueron los pescadores tunecinos que salvaron a 4 personas, 3 provenientes de Mali y uno de Costa de Marfil. Sin embargo, el último rescatado murió luego en el hospital mientras uno de los inmigrantes de Malí se encuentra terapia intensiva. Las búsquedas en el mar prosiguen, coordinadas por las autoridades tunecinas en colaboración con la Media Luna Roja y la OIM, pero las esperanzas de encontrar sobrevivientes son nulas.

ANSA