El divorcio más caro de la historia

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su ahora ex esposa MacKenzie Tuttle, formalizaron su divorcio, el más caro de la historia, pues, frente a un juez del estado de Washington, pactaron que la mujer se quedará con 38 mil millones de dólares. La cifra, así, es casi tres veces la cifra de otros divorcios millonarios como los de Madonna, Paul McCartney, Harrison Ford, Steven Spielberg, Mick Jagger, Tiger Woods, Mel Gibson y Roman Abramovich, entre otros. Sobre la base del acuerdo, la escritora MacKenzie Tuttle, de 49 años, recibirá 19,7 mil millones de acciones de Amazon, o sea, una participación del 4%. Se trata de una cifra que la coloca en el puesto 22 en el ranking de Bloomberg de las 500 personas más ricas del mundo. Jeff Bezos, de 55 años, en cambio mantendrá una participación del 12%, valuada en 114,8 mil millones de dólares, mientras sigue siendo el hombre más rico del planeta.

La mujer anunció que cederá a su exmarido sus participación en el Washington Post y en la compañía de exploración espacial Bleu Origin -valorada en 4 mil millones-, incluso renunciando a los derechos de voto vinculados a sus acciones en el gigante de ventas online.

En las últimas semanas, también había prometido que daría la mitad de su fortuna a la beneficencia, uniéndose a “Giving Pledge”, la iniciativa lanzada por el gurú de las finanzas Warren Buffett y por Bill Gates en 2010, destinada a aquellos que quieren apoyar batallas para el educación, la salud, la justicia social y también la lucha contra el cambio climático.

Lo cierto es que se alejan los temores de una reorganización de Amazon: MacKenzie podría haber pedido el 50% de los bienes comunes, o sea, unos 80 mil millones de dólares, y no fue así. Ni siquiera promovió una batalla legal, que podría haber distraído a Bezos de sus funciones como director general.

Para los accionistas de Amazon, se trata de un alivio también después de los trascendidos de la revista National Enquirer en resumen, un suspiro de alivio, después de los últimos meses pasados en la ventana entre las fotos en llamas publicadas por el periódico nacional Enquirer, según los cuales, una relación clandestina entre el magnate y la ex presentadora de televisión Lauren Sanchez habrían puesto fin a 25 años de matrimonio.

