Insólita crisis institucional en Guatemala por la compra de los aviones Pampa III a la Argentina

El pasado miércoles 3, el presidente Mauricio Mauricio Macri recibió a su par de Guatemala en la residencia de Olivos, y hasta fueron al aeropuerto de El Palomar para encabezar juntos el acto formal de la venta de dos aviones Pampa III a dicho país, considerado el mayor socio comercial de la Argentina en Centroamérica.

Son las aeronaves estrella que está produciendo la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en sus “cuarteles” cordobeses. La operación se estimó en unos 28 millones de dólares, con servicios de entrenamiento de pilotos y mantenimiento. Se informó que los aviones eran para entrenamiento de pilotos y el control de fronteras con Nicaragua.

La venta lució tan formal que por Argentina participaron numerosos funcionarios: el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el canciller Jorge Faurie; el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, y el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere. También estuvo el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Amrein; y, por supuesto, el presidente de FAdeA, Antonio Beltramone.

Por Guatemala acompañaron a su presidente, el ministro de Defensa Nacional, Luis Ralda Moreno; la canciller Sandra Jovel Polanco y el embajador en la Argentina, Rony Abiu Chali López. Hubo un almuerzo y toda la pompa.

Sin embargo, no pasaron 24 horas que en el país centroamericano, que se encuentra en transición entre la primera y segunda vuelta para elegir presidente, estalló una crisis de importantes proporciones. El revuelo es tal que Acción Ciudadana, la ONG que representa a Transparencia Internacional en Guatemala, pidió formalmente el desafuero en contra del presidente del país, Jimmy Morales, para ser investigado por la compra de los Pampa a la Argentina.

Erik Maldonado, abogado de Acción Ciudadana, dijo a la agencia AFP que la entidad pidió a la Corte Suprema de Justicia aprobar el inicio del trámite para retirar la inmunidad a Morales, por considerar que incurrió en fraude al evadir la legislación local sobre compras públicas. Dijo que obvió la ley de contrataciones del Estado, la ley orgánica del Presupuesto de la Nación y la ley del Presupuesto de 2019.

Si la Justicia avala el proceso de retiro de fueros, el trámite pasará al Congreso que decidirá si despoja del blindaje a Morales para que sea investigado.

Este viernes también el ministro de Finanzas guatemalteco, Víctor Martínez, admitió ante el Congreso que no había presupuesto para la compra de las dos aeronaves argentinas.

Citado de manera urgente, ante un diputado opositor, Martínez dijo que recién tuvieron conocimiento de esta operación el pasado 24 de junio, cuando el Ministerio de la Defensa presentó un requerimiento para “ver la disponibilidad”. Y dijo que hubo coordinaciones “informales” y en esa fecha se realizó un análisis preliminar y se les notificó que “no” había disponibilidad presupuestaria, aunque podrían seguir con las evaluaciones y si se llegaba a concretar la compra se analizaría otra vez la disponibilidad o cómo reajustar el reparto del presupuesto. “¿Por qué se realizó a escondidas?”, lo increpó el diputado Carlos Barreda.

Fuentes de FAdeA consultadas sobre este escándalo optaron por la discreción y pidieron esperar a que la crisis se resuelva en Guatemala. Sin embargo, algo está fallando en el área de investigaciones de posibles mercados en la Fábrica.

Cuando Clarín anticipó la venta de los Pampa a principios de semana, hubo revuelo en Guatemala, donde se pensó que la información era incorrecta. Pero llegó el miércoles 3 y la operación se concretó. Se desconoce ahora si darán marcha atrás.

Los emblemáticos Pampa III ya sufrieron otro traspié con Bolivia. Israel aún no contesta a FAdeA si acepta o no una posible transferencia de un avión a Bolivia en el marco de los acuerdos de gas que Argentina tiene con La Paz. Tampoco una posible venta. Los Pampa III tienen componentes israelíes. Pero Tel Aviv no tiene relaciones diplomáticas con La Paz, y tampoco buenas relaciones con Evo Morales, sobre todo por su cercanía al régimen chavista en Venezuela.

En Guatemala se vive una situación por demás irregular en las elecciones presidenciales. Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral de ese país confirmó un balotaje entre Sandra Torres y Alejandro Giammattei el 11 de agosto tras un recuento de actas electorales solicitado por partidos que advirtieron de un posible fraude.

