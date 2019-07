Lionel Messi sería sancionado por dos partidos y tendría que cumplirlos en las Eliminatorias

Inmediatamente que el árbitro paraguayo Manuel Díaz de Vivar revoleó la tarjeta roja en el aire con Lionel Messi y Gary Medel como receptores, surgió la pregunta: ¿Cuál será la sanción y cuándo tendrán que cumplirla?

“Más allá de la discusión sobre si estuvo bien echado o no (para mí no tiene entidad para tarjeta roja), Messi recibiría entre uno o dos partidos de suspensión porque fue roja directa. Y cómo están las cosas hoy entre la AFA y la Conmebol, no me extrañaría que sean dos“, le dijo a Clarín un experimentado exárbitro que conoce los pasillos de la Conmebol al dedillo por haberlos recorrido más de una vez.

En el ítem “cuestiones disciplinarias” del Reglamento de la Conmebol para la Copa América Brasil 2019, el artículo 7° señala que “las expulsiones por tarjeta roja estarán sujetas a la imposición de multas económicas que determinen los órganos disciplinarios de la Conmebol, la cual no podrá ser inferior a 1.500 dólares estadounidenses”.

“Esa multa será debitada automáticamente del valor que los equipos deban recibir por parte de la Conmebol por participación y/o premios”, agrega. Argentina recibirá 8 millones de dólares por su participación, incluido el millón por lograr el tercer lugar en el podio.

En cuanto a la sanción, “como regla, un jugador (u oficial) que fuera expulsado estará automáticamente suspendido para el siguiente partido de la competición, independientemente de la resolución que los órganos judiciales de la Conmebol determinen, pudiendo ampliarla y/o extenderla”, dice el citado artículo del Reglamento. La explicación es clara: Messi deberá cumplir la suspensión en “todo encuentro organizado por torneos FIFA o Conmebol que no sean amistosos”, según la fuente arbitral.

En consecuencia, Messi está suspendido para el inicio de las Eliminatorias previsto para marzo de 2020 (todavía no está el programa de partidos), mientras que podrá jugar cualquiera de los seis partidos amistosos previstos de aquí hasta noviembre denominados Fecha FIFA, entre ellos los ya convenidos contra Alemania y México.

Teniendo en cuenta que el Mundial de Qatar 2022 comenzará más tarde (en noviembre de ese año) el Consejo de la Conmebol aprobó que en 2020 se disputarán cuatro jornadas de Eliminatorias de dos fechas cada una en marzo, septiembre, octubre y noviembre, totalizando 8 partidos. Continuará en 2021 con 5 jornadas dobles repartidas en los meses de marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre, totalizando otros 10 juegos. Los partidos de Repechaje están estipulados por la FIFA para marzo del 2022.

Argentina tiene confirmado tres amistosos para lo que resta del año. Los primeros dos serán en la fecha FIFA de septiembre, contra ¡Chile! y México. El primero será precisamente contra los trasandinos el jueves 5 en el United Airlines Field, de Los Angeles (Estados Unidos). ¿Estarán Messi y Medel para un “segundo round”?

Cinco días después, el 10 de septiembre, el seleccionado de Lionel Scaloni se medirá contra el equipo de Gerardo “Tata” Martino en el “Alamodome”, de San Antonio (Texas).

En la siguiente ventana organizada por la FIFA, la Selección albiceleste jugará ante Alemania, en Dortmund, el 9 de octubre. Para esa mini-gira europea, la intención es jugar contra Portugal para “explotar” comercialmente el duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero no está confirmado, como tampoco los últimos dos amistosos de noviembre.

MSN