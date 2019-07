Scaloni también fue muy crítico con el arbitraje: “Lo del VAR hoy fue más extraño que en las semifinales con Brasil”

Los protagonistas del encuentro que disputaron Argentina y Chile por el tercer y cuarto puesto de la Copa América estuvieron lejos de disminuir la temperatura que hubo en el césped del estadio Arena Corinthians de San Pablo frente a los micrófonos. Nicolás Otamendi encendió la mecha, Lionel Messi explotó otra vez contra la Conmebol y hasta el propio Arturo Vidal se unió a los reclamos de sus adversarios. Lionel Scaloni no fue la excepción.

“Lo de hoy fue más extraño que lo del otro día con Brasil. No entiendo el criterio del VAR en esta copa, no lo puedo entender ni creer. Vimos infinidad de veces expulsiones que después van para atrás y terminan en amarilla, que era lo que tendría que haber sucedido hoy. Y, si me apurás, a Leo (Messi) no le tendría que haber sacado nada”, comenzó la conferencia de prensa el entrenador de la Selección.

Más tarde, el estratega albiceleste comparó otras decisiones del VAR en partidos ajenos a los de su equipo: “A Uruguay, por una uña del dedo gordo del pie de Cavani, le revisaron una jugada y la intentaron justificar. Con nosotros, todo lo que fuera a la inversa, no se revisó. No es buena la sensación sinceramente. No quiero pensar mal pero no nos terminan de convencer ni a nosotros, ni a los chilenos, ni a los uruguayos. Muchas selecciones quedaron mal paradas por este tema, pero nosotros fuimos los más perjudicados”.

Hubo más: “Pasaron 4 días del partido con Brasil, hoy había que prestar muchísima atención y fallaron otra vez. El criterio es malo, o no se ponen de acuerdo, o no la tienen clara. Algunos se toman 3 ó 4 minutos para definir y otros deciden en un segundo. Usaron el VAR cuando quisieron, es la realidad”.

Además, exigió que el paraguayo Mario Díaz de Vivar salga a explicar públicamente por qué tomó ciertas decisiones: “Debería hablar él y los del VAR. El VAR está para ayudar y no lo hizo. Es preocupante”.

La idea de Claudio Tapia es que Scaloni continúe como DT del seleccionado nacional al menos hasta fin de año (se disputarán seis amistosos más). En marzo comenzarán las Eliminatorias camino a Qatar 2022 y el reemplazante de Jorge Sampaoli mantiene la expectativa de seguir el año próximo.

