El crítico estado de salud mental de Juan Darthés: “Está muerto en vida”

Juan Darthés fue internado de urgencia en Brasil y su condición preocupó a su entorno. Fernando Burlando contó cómo se encuentra.

“Está muerto en vida”, afirmó el abogado para luego detallar cuál es el estado de salud mental del actor. Y siguió: “Fue todo producto de un nuevo ataque de pánico. Es lógico lo que le pasa, es muy difícil estar en equilibrio psíquico y emocional y sobrellevar una situación de estas características”.

El hombre acusado de violación por Thelma Fardín recibió otras denuncias y varias actrices recordaron momentos puntuales en experiencias laborales. Una de ellas fue Romina Gaetani, que no tiene los mejores recuerdos de Darthés tras compartir Soy Gitano. En diálogo con La Once Diez, Burlando se refirió a esto: “Gaetani no está en la lista. Estamos evaluando todo, no estamos para desparramar demandas. Sí las iniciamos por daños perjuicios contra Natalia Juncos y Anita Coacci. Con Calu Rivero estamos viendo si continuamos o no”.

