Iran Aumenta su enriquecimiento de uranio

El llamamiento a la prudencia lanzado el pasado sábado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en una conversación telefónica de una hora con Hassan Rohani no fue suficiente: como anunció el presidente iraní, Teherán está procediendo a aumentar el enriquecimiento de uranio en una medida superior a lo permitido por el acuerdo nuclear de 2015, ayudando a alimentar las tensiones con Estados Unidos.

“Mejor que Irán esté alerta”, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, prometió a la República Islámica “más aislamiento y sanciones”, porque, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, “el régimen iraní, armado con armas nucleares, pondrá un peligro aún mayor para el mundo”. La concentración de uranio 235 (aquel directamente fisible, es decir, con capacidad para provocar una reacción en cadena de fisión nuclear, NDR) en posesión de la República Islámica supera el umbral del 3,67% permitido por el acuerdo, anunció Behruz Kamalvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, sin especificar el nuevo límite. Sin embargo, en la víspera, Ali Akbar Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores y asesor influyente del Guía Supremo Ali Khamenei, había hablado de un 5% de enriquecimiento. Aún muy lejos del 90% necesario para construir armas nucleares, pero suficiente para enviar un mensaje de desafío no solo a Estados Unidos -que de todas maneras del acuerdo de 2015 se retiró el año pasado-, sino también a los países europeos, acusados por Teherán de no haber hecho nada para paliar los efectos de las sanciones impuestas por Washington que están estrangulando la economía iraní.

Irán, dijo a ANSA el vocero de la Comisión de Energía del Parlamento, Assadollah Gharenkhani, considera “sólo palabras, una puesta en escena”, las promesas hechas hace más de un año por los países europeos firmantes del acuerdo, Francia, Gran Bretaña y Alemania, de hacer operativo un instrumento financiero para continuar las transacciones con Irán.

La primera cosa que deben hacer los europeos, resaltó Gharenkhani, es ayudar a Teherán a reanudar sus exportaciones de petróleo, que la administración estadounidense de Donald Trump ha logrado reducir drásticamente presionando a toda la comunidad internacional.

Solo Alemania y Gran Bretaña, como lo hizo Francia el sábado a través de Macron, expresaron su “preocupación” por el movimiento de Teherán y le pidieron que diera marcha atrás.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió que las medidas tomadas son “reversibles”, pero solo si los europeos realmente se comprometen a contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses, oponiéndose al “unilateralismo estadounidense”.

Si esto no sucede, Irán, lejos de retroceder, procederá en 60 días a una “tercera etapa” hacia la superación del acuerdo de 2015, después del aumento hace dos meses de reservas de uranio enriquecido de bajo nivel más allá del límite de 300 kilogramos y, ahora, el aumento de los niveles de enriquecimiento. Pero las autoridades de la República Islámica no han especificado en los detalles cuál será el próximo paso. Según el premier israelí, Benjamin Netanyahu, superar el umbral de enriquecimiento tiene un solo propósito, “la producción de bombas atómicas”.

Por esta razón el premier israelí pidió también a Europa que “restituya las sanciones” a Irán, decretando el fracaso del acuerdo de 2015 al que Netanyahu mismo siempre se opuso.

Mientras Irán afirma que el objetivo de sus movimientos es precisamente salvar este acuerdo, empujando a los europeos a tomar medidas concretas para mantenerlo vivo.

El próximo acto de la larga batalla está programado para el próximo miércoles, cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se reunirá en Viena para una sesión de urgencia solicitada por Estados Unidos.

