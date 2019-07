Desde Cuba, Cristina Kirchner envió un mensaje por la muerte de Fernando de la Rúa

Desde Cuba, donde visita a su hija Florencia, la ex presidente Cristina Kirchner envió un mensaje por la muerte de Fernando de la Rúa. A través de su cuenta de Twitter, la ahora candidata a vicepresidente envió su pésame a la familia del ex mandatario, fallecido las últimas horas en el sanatorio Fleni de Escobar.

“Nuestras condolencias a familiares y amigos del ex presidente Fernando De La Rua“, escribió la senadora kirchnerista, sumándose así a otros saludos como el de su compañero de fórmula, Alberto Fernández, quien una hora antes también había usado la misma red social para manifestarse por el fallecimiento de De la Rúa.

“Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando De la Rúa. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, escribió el candidato a presidente, casi en sintonía con las palabras de Cristina. Se trató de uno de los primeros actores políticos que dio a conocer su pesar públicamente.

El que se adelantó a prácticamente todo el arco políticos nacional y confirmó la noticia fue le propio presidente Mauricio Macri. Con un mensaje publicado hoy las 7:48 de la mañana, el mandatario escribió: “Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento”.

Otro que se sumó fue el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa. El ex intendente de Tigre usó su cuenta de Twitter para lamentar la muerte del ex presidente de la Alianza. “Mi saludo y condolencias a los amigos y familiares del ex Presidente Fernando de la Rúa en este doloroso momento”, escribió.

