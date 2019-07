Las 10 frases más destacadas de Gallardo como DT de River

Con cinco años al frente del plantel profesional de River Plate, Marcelo Gallardo, no sólo representa una voz sagrada para el club de Núñez, sino que también posee un enorme reconocimiento a nivel local e internacional. Es por eso que muchas frases suyas dejaron un enorme sello entre los hinchas del Millonario y el periodismo. El Intransigente recopiló las mejores frases del Muñeco en sus cinco años como DT de La Banda:

1) “Que la gente crea porque tiene con qué creer”. Fue el 23 de octubre de 2018, tras River 0- Gremio 1, correspondiente a la semifinal de ida de la Copa Libertadores. La historia es conocida: ganó la serie en Porto Alegre y esa frase quedó inmortalizada en el recuerdo de los hinchas.

2) “No hay nada más que esto, no hay nada más”. La frase no fue dirigida hacia los medios de comunicación ni en una charla abierta, sino que en una conversación cara a cara con Mariano Barnao, gerente de fútbol de River. Sucedió en el campo de juego del estadio Santiago Bernabúe, luego de ganarle la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors, en diciembre del pasado año.

3) “Jugar mal dos meses fue parte de la estrategia”. Ocurrió el 14 de marzo de 2018, minutos después de que River venciera 2-0 a Boca en la Supercopa Argentina. Irónico, el DT eligió esas palabras luego de que se pusiera en duda su continuidad cuando el equipo venía con rendimientos flojos y malos resultados.

4) “River es demasiado grande para darse el lujo de ir a cualquier lado”. La frase del Muñeco pertenece al 16 de junio de 2017, cuando el mercado de pases europeo amenazaba con llevarse jugadores de su plantel a ligas de menor relevancia.

5) “Tenemos que estar con la guardia alta”. El 16 de enero de 2018, en una entrevista que le concedió a radio La Red en Estados Unidos, Gallardo respondió eso ante el panorama de una AFA repleta de hombres vinculados a Boca en cargos jerárquicos. Sin embargo, el propio técnico aseguró que no fue en torno al poder de turno, sino a una forma de vida que adoptó luego de ser asaltado dos veces en 10 días cuando tenía 15 años.

6) “Lo más duro que me tocó vivir siendo entrenador de River, lo único que no pude solucionar”, fue lidiar con la muerte de mi madre. Eso no tenía solución”. La frase corresponde a una entrevista con radio Mitre, el 23 de julio de 2017. La madre de Gallardo falleció el 24 de noviembre de 2014, tres días antes del histórico 1-0 sobre Boca para pasar a la final de la Copa Sudamericana.

7) “Estoy en el lugar más lindo del mundo. No voy a estar en un lugar que sienta tanto como éste. El día de mañana podré irme, pero no voy a sentir lo mismo”. Ese testimonio fue el 3 de noviembre de 2017, tras la frustración de la semifinal contra Lanús y dos días antes de recibir a Boca en el estadio Monumental, Gallardo no anticipó su futuro (terminó quedándose), pero advirtió lo que siente por River.

8) “No me gusta eso de ‘equipo de memoria’ porque considero que hay jugadores para determinados partidos o momentos puntuales, y también depende de las necesidades de la competencia y de las características del rival”. Gallardo siempre recalca que no existe un once ideal en su consideración. Además de que lo demuestra en el armado de sus formaciones, pretende que nadie se relaje.

9) “Ganamos la final más soñada del mundo. Y no la vamos a olvidar jamás”. Micrófono en mano, delante de unas 60.000 almas, Gallardo habló en el campo de juego del estadio Monumental, tras arribar de Emiratos Árabes Unidos. Fue el 23 de diciembre de 2018, dos semanas después de vencer a Boca en Madrid.

10) “Para mí, cada final de año es importante. Más allá de la duración de los contratos, me baso en cómo llego, cuáles son los desafíos que hay por delante”. La frase corresponde al 17 de octubre de 2017, aunque en más de una ocasión Gallardo resaltó la importancia de hacer una evaluación en diciembre. Este año no será la excepción.

