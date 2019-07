“Llegó la hora de ponernos de acuerdo”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseveró que “si se trabaja de buena voluntad y no hay intervencionismo gringo”, en nítida referencia a Estados Unidos, en el proceso de diálogo en Barbados entre su gobierno y la oposición, “van a ir saliendo acuerdos” para una solución negociada.

“Ha llegado la hora de ponernos de acuerdo y de dibujar un camino de paz y de recuperación para Venezuela”, afirmó Maduro a última hora del lunes, a través de la televisora estatal.

El mandatario deslizó que es “muy optimista” sobre el tercer encuentro que se realiza con la mediación de Noruega y precisó que ambas delegaciones políticas “tuvieron una sesión de cinco horas”, cuyos reportes “son bastantes auspicios” según la transmitió Jorge Rodríguez, ministro de la Comunicación y jefe de su delegación.

“Me parece que paso a paso, con paciencia estratégica, abrimos el camino de la paz”, afirmó.

Además, comentó que estableció contacto con el Gobierno de Noruega “para que nos ayudara con la agenda de seis puntos a tratar, en donde está resumida toda la visión del país”, tras señalar que han puesto una protesta en la mesa de diálogo “por el lenguaje destemplado de la oposición”.

La delegación del oficialismo, además del ministro, la integran: Jorge Arreaza, canciller, y Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, vecino a Caracas.

Mientras que por la oposición que lidera Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino por más de 50 países, acuden a la cita la misma delegación que viajó a los encuentros en Oslo, conformada por Stalin González, diputado; Gerardo Blyde, ex alcalde; Fernando Martínez Mottola, ex ministro y Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral.

El nuevo encuentro entre las partes se produce luego de que Guaidó, denunció el “abominable asesinato” del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio, detenido por un presunto plan golpista y magnicidio.

Y también tras el informe que Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas presentó la semana pasada sobre la crisis que en derechos humanos registra el país, que por cierto fue rechazado por Maduro. “El informe de la señora Bachelet es un informe más, cargado de mentiras y datos falsos. Yo creo que Bachelet dio un paso en falso porque cedió ante la presión de Estados Unidos”, afirmó el gobernante socialista.

Y agregó “un papel mal escrito como ese es rechazado por el mundo. Ella no quiso escuchar la verdad sobre Venezuela”.

En ese sentido explicó que envió una carta personal a Bachelet “diciéndole varias verdades la cual se dará a conocer en 48 horas en Ginebra para que no se preste al fascismo y al golpismo”. Venezuela atraviesa una severa crisis económica, acentuada por escasez de todo tipo y una galopante inflación entre otros desequilibrios económicos, que la oposición asegura solo se resolverá cuando se cambie el modelo político revolucionario socialista que lidera Maduro y que ha gobernado el país durante los últimos 20 años.

ANSA