Roberto Lavagna iguala a Mauricio Macri y Alberto Fernández: “Con diferente sesgo, los dos proponen un desastre”

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, reiteró hoy que existe una “demanda de la gente de algo distinto” a la polarización de cara a las elecciones de octubre, al tiempo que sostuvo que el Gobierno y el kirchnerismo “han decidido que su mejor contendiente es el otro y no quieren a nadie en el medio”.

“Lo que plantean es un desastre. Macri un desastre de sesgo financiero y Alberto y Cristina uno de sesgo populista“, consignó en una entrevista televisiva.

Lavagna afirmó que su objetivo en la campaña es “luchar contra lo que algunos factores de poder tratan de instalar”, en referencia a que, dijo, “la única alternativa es la polarización“. En ese sentido, el ex ministro de Economía equiparó a los dos principales rivales, el presidente Mauricio Macri y el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández: “Los dos proponen un desastre”.

Al respecto, explicó: “Cuando uno mira las encuestas, ve que el 40 por ciento dice que no quiere votar a ninguno de los dos”. Lavagna planteó que “hay una demanda de la gente de algo distinto” y que “el problema, o no, es si hay una oferta”.

En esa línea, evocó que “hace un año esa oferta era cero” y, hoy, esa tercera alternativa está representada por la fórmula que encabeza acompañado por el gobernador de Salta como postulante a la vicepresidencia, Juan Manuel Urtubey.

En la misma línea, Lavagna indicó que los “dos extremos” de la polarización “trabajan sobre los medios y sobre los encuestadores” porque ambos polos, reflexionó, “hace mucho tiempo que han decidido que su mejor contendiente es el otro y no quieren a nadie en el medio”.

Más temprano, Lavagna le había hablado a sus electores desde su cuenta de Twitter, donde expresó: “En la PASO no elegís presidente. Tu voto fortalece a la fórmula que creés mejor para el país, para que en octubre tenga éxito. Esta PASO es virtuosa: no tenés que votar por uno pésimo, tapándote la nariz, para que no gane el peor. Votá tranquilo. Ni Macri ni Cristina“.

msn