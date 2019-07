Roddy Zambrano reveló qué pasó con el VAR en el partido entre Argentina y Brasil

Una semana después del partido que clasificó a Brasil a la final de la Copa América ante Argentina, el árbitro Roddy Zambrano realizó declaraciones en medios de su país y volvió la polémica. El juez que ignoró dos posibles faltas de penal contra Sergio Agüero y Nicolás Otamendi brindó detalles de lo ocurrido esa noche en Belo Horizonte.

“En la Copa América tuve cinco participaciones, sin dudas la semifinal entre Brasil y Argentina fue el de mayor expectativa y aporte en mi carrera. Me puso feliz que la Conmebol me designara”, arrancó el referí, quien explicó que su buena labor en el duelo entre Bolivia y Perú por la primera ronda lo llevó a dirigir el clásico sudamericano.

Zambrano negó haber estado nervioso durante el cotejo y valoró: “El partido terminó bien, nunca se perdió el control del juego”.

Y sobre las jugadas en las que se evitó utilizar el VAR, detalló: “No consideraron que fueran jugadas que daba para penal claro así que no me llamaron. Todo lo que se dice en cancha queda grabado, a mí el VAR no me notificó”. En tanto, afirmó que la comunicación con la cabina de árbitros asistentes no falló: “Es totalmente mentira, no entiendo cómo se puede inventar eso. Estoy tranquilo porque di lo mejor de mi parte”.

“El VAR revisó la jugada de Otamendi y determinó que era 50/50. Hoy digo que me podrían haber llamado. En la jugada de Agüero es claro que él pisa a Dani Alves”, añadió.

En cuanto a Lionel Messi, quien fue muy crítico con su arbitraje después del duelo, dijo: “Es un jugador que se dedica a jugar, nunca tuve problemas con él. La verdad que me sorprendieron sus declaraciones, pero cada uno tiene su opinión”.

En diálogo con Radio Super K-800 y Área Deportiva de Ecuador, el juez que tendrá a cargo el VAR esta noche en el encuentro entre Royal Pari y La Equidad, por los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bolivia, concluyó: “Los resultados del VAR son muy buenos. Siempre habrá errores, no es perfecto. No sé la calificación que me dieron en el partido, eso se sabe después. Estoy muy tranquilo con la actuación, el presidente me dijo que esté tranquilo”.

Su próxima meta es ser designado para dirigiro en la Copa del Mundo Qatar 2022.

msn