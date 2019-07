“Thelma no puede pagar el alquiler, está sin laburo. La usan cada tanto, la llevan a una marcha y después…”

Hay primerísimas figuras del mundo del espectáculo que son muy cuidadosas a la hora de hacer declaraciones públicas, por temor al escándalo. De hecho, cada vez que hablan, parecen repetir los mismos lugares comunes; afortunadamente, existen excepciones, celebridades que no se callan nada, y en esa categoría, sin lugar a dudas, puede colocarse a Baby Etchecopar, el exitosísimo conductor de radio y televisión, famoso por sus picantísimos comentarios.

Enrevistado por Implacables, el artista se mostró muy enojado con Juan Darthés, luego de que se conociera la noticia de la internación del galán en Brasil por un cuadro depresivo. “Que se deje de payasadas y ponga la cara en la Justicia. En el único lugar donde se dirime esto, no es en el periodismo, es en la Justicia. No soy médico. Puedo creer que es falsa la enfermedad de Darthés, puedo creer que es falsa la de la hija de Cristina (Kirchner). Ahora todo el mundo se interna cuando se siente deprimido. Yo cuando tengo que ir a la Justicia voy y pongo la cara”, aseguró el amigo de Eduardo Feinmann.

Y luego profundizó su punto de vista, haciendo referencia a Thelma Fardin. “Todo el mundo dice ‘la Justicia, la Justicia’, y cuando llega el momento de ir a la Justicia, no hay nada. Lo único que sé y pido a todos para Thelma: denle laburo, no puede pagar el alquiler, está sin laburo. La usan cada tanto, la llevan a una marcha y después nos olvidamos de ella. La verdadera víctima de esto, que puso la jeta acusando a Darthés, fue ella”, lanzó Baby.

Pero no se quedó ahí. “Era menor y no hay discusión. Puso la cara y denunció, y todo lo que pasó después fue cotillón. Que se llegue a una conclusión. Que Darthés vaya preso si es verdad. Contra Darthés hay una condena social para todo el que se lo acuse y eso también está mal. Hay que ir primero a Tribunales y después a la tele”, terminó su largo monólogo Etchecopar. Dicho esto, es bueno recordar que Thelma estuvo, días atrás, en el programa de Luis Novaresio, y contó sus dificultades para conseguir trabajo luego de realizar la denuncia contra su excompañero de trabajo.

“Hace un tiempo lo charlamos, y yo ingenuamente te dije que no creía que la falta de ofertas laborales tuviera que ver con lo que hice, sino que es realmente una situación del país. He recibido muchas cerradas de puerta, a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo de estos agentes de cambio, en este caso me toca serlo a mí. Afortunadamente, hay mucha gente que me conoce hace tiempo y tiene buenas referencias de mí”, explicó la joven.

En ese punto, Novaresio hizo el comentario inevitable. “O sea, contar tu historia y la de otras mujeres te cerró las puertas del laburo”, preguntó el periodista. “Sí, sí. En muchos espacios sí”, confirmó la actriz. El conductor entonces le consultó si la habían llamado de Polka, la productora de Adrián Suar. “No. Hay como una sensación… Conozco a mucha gente que, después de que pasó la espuma y todo el momento más álgido de toda esta locura suscitada en diciembre, en situaciones muy casuales, me contaron: ‘Sí, dije tu nombre y me dijeron que no, que saben que sos buena, pero no’”, cerró el tema la veinteañera.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, habló de la internación sorpresiva de su cliente en una clínica. “Fue todo producto de un nuevo ataque de pánico. Es lógico lo que le pasa, es muy difícil estar en equilibrio psíquico y emocional y sobrellevar una situación de estas características. Estamos evaluando todo, no estamos para desparramar demandas”, terminó la conversación el especialista en leyes.

el intransigente