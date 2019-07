Venezuela: “Hay avances para que cese la usurpación”

El líder opositor Juan Guaidó admitió hoy que hay “avances” en la ruta que trazó para lograr “el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, en coincidencias con afirmaciones de Nicolás Maduro que insinuó un acuerdo cercano.

“Claro que hay avances. Hoy no está en boca de todo el mundo, incluso en boca del presidente de Rusia al lado del presidente de Italia hablando de estos elementos, eso es un avance, los que fueron en su momento o decía el régimen que eran sus aliados ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis”, aseveró Guaidó, presidente interino reconocido por más de 50 países.

Y agregó “el régimen está aislado, arrinconado incluso dividido”.

Además, comentó que la reunión con Enrique Iglesias, representante especial de la Unión Europea para la crisis en Venezuela, se basó en buscar una solución y “ponerle fin a la tragedia que vivimos”.

“Tenemos hoy las condiciones en Venezuela para lograr una salida a la crisis. Tenemos hoy las condiciones para lograr como nunca antes en ofensiva asumir todos los terrenos de lucha. No nos dejemos confundir, dividir, que es la clave en este momento”, aseveró.

Además, destacó que, en cuanto a la nueva ronda de diálogo con representantes del chavismo en Barbados con la mediación de Noruega, “no podemos cometer el error de ver un mecanismo como una solución, eso sería caer en una trampa”.

“No confío en un solo mecanismo, lo que sí confío es en la gente, en la movilización, en la fuerza de la comunidad internacional, en la participación en todos los espacios”, resaltó.

Maduro, presidente en ejercicio, había dicho que “si se trabaja de buena voluntad y no hay intervencionismo gringo”, en nítida referencia a Estados Unidos, en el proceso de diálogo en Barbados entre su gobierno y la oposición, “van a ir saliendo acuerdos” para una solución negociada.

“Ha llegado la hora de ponernos de acuerdo y de dibujar un camino de paz y de recuperación para Venezuela”, afirmó Maduro.

ANSA