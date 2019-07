Jimena Barón estalló contra una empresa de fletes y les dedicó un tema

Jimena Barón se mudó hace menos de un mes. Y todo es felicidad, salvo porque la empresa e fletes que realizó el traslado de sus pertenencias, rompió su inmenso televisor. Tras días de quejas, la cantante hizo un gran descargo que incluyó una nueva versión deLa Cobra.

“Me quemaron media pantalla en la mudanza. Se la llevaron para arreglarla y me la devolvieron rota del todo”, arancó diciendo Jimena en un primer video, mostrando la pantalla negra.

Envuelta en cólera, arremetió: “Yo no sé si me están tomando el pelo o que carajo es lo que están haciendo pero no tengo porque estar con mi hijo enfermo hace días sin televisión. Desde que me mude sin televisión. Estaba mitad de la pantalla negra. Se la llevan para arreglarla, me dicen que es imposible que no se puede arreglar, y me la traen negra del todo, toda rota”.

Tras el primer descargo, la cantante volvió, como ya había hecho días atrás, a decir que tiene el nombre de la empresa y fotos de las personas que hicieron el traslado de su antigua casa a la nueva como así de quienes le devolvieron el aparato totalmente imposible de usar.

Luego explicó: “La verdad es que me ofrecieron canjes. Gracias a Dios soy una persona a la que le regalan cosas porque soy famosa, pero me rompe las pel***s que me rompan algo que me costó un hu*** comprarme. Me rompe las pel***s que sigan impunes haciendo mudanzas como el cu** a gente a la que por ahí no le regalan una tele”, tiró exigiendo que se hagan responsables de lo sucedido.

“O me compran una tele nueva o voy a pasar los datos de quien carajo hizo esto”, fue su ultimátum.

“Sé que no es algo terrible, se que suceden cosas terribles de verdad en el mundo y que esta no es una, pero me rompe las bolas igual y no tienen por qué pasar y no tengo por qué no poder decirlo”, señaló.

Más tarde, contó que la empresa se contactó con ella, tal vez luego de la serie de las furiosas historias de Instagram, y le dijo que se haría cargo de los gastos. A su vez, dijo que le habían propuesto darle un nuevo aparato, por lo que Barón explicó que ella pedirá dos, uno para ella y otro para sortear entre sus millones de seguidores.

Por último, J’Mena le mojó la oreja a la empresa con una nueva versión de su hit“La Cobra”: “A ver si ahora te animás, que a mí la tele ya no me anda más. La hiciste con***, el palo te tomás, vos si que sos un flete choto, no sabés trabajar. Vas y a cada paso todo me golpeas, la tele ya no anda ni la mitad. Si no quisiste lastimarla, solo la hiciste cag**. Soy el flete que te rompe todo lo que mudas, bebé. Pensabas que sanito iba a llegar. Ya te rompimos todo el vidrio, bebé. La tele también te la hice cag**. Si a vos te dan todo de canje, bebé, pensamos que no te ibas a quejar. Ay, papi, lo mal que pensaste. Yo te voy a escrachar”.

