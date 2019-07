Macri, duro contra sindicalistas K

El presidente Mauricio Macri expresó duras críticas contra tres sindicalistas alineados detrás de la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi, que el canal CNN publicará entera el próximo domingo, cuestionó a Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Pablo Biró (Pilotos).

Con Moyano, el jefe de Estado mantiene una vieja disputa luego de haber coincidido en la campaña electoral de 2015. Los enfrentamientos con Palazzo y Biró son más coyunturales. El líder de los Bancarios se encuentra en medio de una batalla con el empresario Marcos Galperín, CEO de Marcado Libre, porque quiere representar a los trabajadores de la plataforma tecnológica. Biró es el líder de los pilotos que el viernes pasado realizó una huelga irracional que obligó a suspender y reprogramar varios vuelos.

“Cuando Moyano cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda o por derecha, deja a mucha gente sin trabajo“, disparó en un fragmento que publicó la cadena internacional de noticias.

– En este momento hay una ofensiva sindical del gremio de los bancarios sobre la compañía más innovadora que tiene la Argentina, Mercado Libre. ¿Tiene una visión de este problema?

Sí, ese señor también es otro prepotente. Este hombre, Palazzo, es otro prepotente. Quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora la vida a la gente. Porque hoy hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero, obtener intereses por día y pagar en forma electrónica. Vamos todos rumbo a pagar en forma electrónica, con teléfono. En meses vamos a pagar todos con el teléfono y el Gobierno va a apoyar esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, de Palazzo.

Y este señor Bidó, Biró creo que se llama… en vez de darle vergüenza que el noventa y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela, a pesar de que ya voló medio millón de argentinos que no había volado con esta revolución de los aviones, el 90 por ciento de los argentinos no vuela todavía con aviones. ¿Y por qué tiene que pagarle a Bidó (sic) todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Aerolíneas Argentinas hoy le sigue costando a los argentinos que no vuelan más de 2 mil millones de pesos por mes. Y este señor no sólo no se pone a ayudar para que los argentinos no pongamos ese dinero que necesitamos… y además se opone al desarrollo de otras líneas aéreas. Es disparatado. Él debería estar contento porque si hay más aerolíneas, más pilotos van a volar y más mecánicos van a trabajar.

En otro fragmento del reportaje, Macri fue consultado sobre el acuerdo político entre Fernández y Sergio Massa, quien en el principio de la gestión había mostrado cierto acercamiento a Cambiemos. El jefe de Estado contestó: “Habiendo hecho los esfuerzos para convencerlo de por dónde iba el mundo y habiendo visto cómo se comportó, no me sorprendió; alguna ventajita debe haber sacado“.

Cuando implosionó la relación entre Massa y el oficialismo, varios dirigentes comenzaron a hablar del Frente Renovador con el apodo “ventajita”. En el entorno del primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos coinciden en que esa nominación fue una de las cuestiones que más irritó a Massa y terminó por romper todo tipo de nexo político con el gobierno nacional.

