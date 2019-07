Elisa Carrió: “Cristina no vuelve, los pueblos no retroceden”

“Me estoy yendo, estoy ida, aunque sea diputada dos años más. Cuando gane Mauricio Macri en octubre, mi misión ya habrá terminado“, expresó Elisa Carrió en el comienzo de una entrevista que le realizó el periodista Luis Majul en 4 días, programa que conduce en el canal A24.

“Esto no quiere decir que no me dedique a la filosofía, a la literatura o a estar en la televisión. Estoy en el entretiempo. Hay un agradecimiento final. El libro no habla de corrupción. Quería contar quién soy. Mi secreto lo tiene la Iglesia, y ella sabrá qué hacer“, dijo Carrió en relación a Vida, el libro que publicó hace una semana.

“El libro es la actualidad. Habla del golpe contra (Fernando) de la Rúa, cuenta con lujos de detalles de lo que fui testigo. El valor del libro es que es un testimonio de todos los años que fui protagonista. Como soy muy prolija nunca tuve un cuaderno. Yo siempre anduve con una birome que manchaba los guardapolvos, pero aprendí a concentrar todo en la cabeza. Tengo una memoria enorme porque soy desordenada“, expresó la diputada nacional.

“Cristina no vuelve”, respondió Carrió ante la pregunta de Majul, quien la interrogó por un posible triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. “¿Estás segura?”, repreguntó el conductor. “Sí, los pueblos no retroceden. Estamos mal, no estamos bien, pero vamos a seguir adelante. Aún enojados. No sólo se trata de elegir al presidente”, expresó Carrió.

“Alberto Fernández es ordinario como nuevo rico. Podrá vivir en Barrio Parque o Puerto Madero, pero lo que natura no da, Salamanca no presta“, dijo Carrió sobre el hombre que encabezará la fórmula del kirchnerismo. “Cuando ustedes dicen que lo que se viene es el fascismo y la venganza es así, porque yo lo pasé”, expresó ante un eventual regreso de CFK al poder.

Consultada por las pocas apariciones de CFK en las últimas semanas, Carrió sostuvo: “No tengo la menor idea de dónde está. No sé, no me ocupo de ella. Ni siquiera en el libro. Yo tenía una buena relación con ella. Yo no hablo de corrupción en el libro, eso lo haremos en otro libro con todos los que investigamos”.

Y continuó: “Cristina tiene reuniones con los rusos en Cuba para el hackeo electoral. Putin está trabajando para el kirchnerismo acá. La situación de la hija siempre la dije y lo voy a decir: nunca denuncié a los hijos de Cristina. Jamás acusé a Máximo Kirchner y menos todavía a Florencia Kirchner”.

Respecto a las próximas elecciones, la abogada manifestó: “Voy a votar a Macri y voy a decir por qué. No porque haya armado Cambiemos. Lo voy a votar porque creo que hay un 60% de Macri que tiene una decisión de ir contra las corporaciones argentinas. Yo sé hasta lo que me esconde. Lo conozco como mi hermano menor y tiene una decisión que no vi ni en Alfonsín”.

