Europa dividida por acuerdo comercial entre bloques

El acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur divide a Europa en el primer enfrentamiento político. Los ministros de agricultura de los 28 hoy fueron llamados a pronunciarse sobre el acuerdo en un clima tenso caracterizado por los contrastes entre países y sectores económicos sobre los cuales incidió también el voto no vinculante pero significativo del Parlamento irlandés que rechazó la tratados después de una manifestación de criadores en Dublín.

“Hoy por hoy decir sí al Mercosur es como ponerse un arma en la cabeza”, dijo el ministro de Agricultura, Gian Marco Centinaio.

“No nos beneficiaremos” del acuerdo, “no estaremos protegidos y tendremos una invasión de productos a corto, mediano y largo plazo. No hay nadie en el mundo agrícola que diga que es favorable. La posición que expresé a (Matteo) Salvini, (Giusseppe) Conte y (Luigi) Di Maio es la oposición del mundo agrícola italiano”, declaró el ministro.

Otros sectores económicos parecen apreciarlo. “Veremos quién tiene razón”, concluyó Centinaio.

Con el Mercosur llega “la alarma de seguridad en la mesa”, atacó Coldiretti. Mientras la jefa de la delegación del M5S en el Europarlamento, Tiziana Beghin, se manifestó estupefacta por “ciertas declaraciones contrarias a prescindir. El Movimiento 5 Estrellas apoya la exportación de empresas italianas” y debe hacerse “una evaluación de los méritos”.

La ministra alemana Julia Kloeckner invitó a mirar el texto del acuerdo en su conjunto, incluso los productores de azúcar nacional están en pie de guerra. Por su parte el ministro francés, Didier Guillaume, dijo que estaba “tranquilo y alerta”. Pero deben aclararse los detalles en la cláusula para limitar importaciones en caso de crisis del mercado y cerca de la capacidad de impedir el ingreso en la UE y en Francia de los productos agrícolas que no están a la altura de los estándares europeos.

En tanto el comisario de la UE de agricultura Phil Hogan, habló de un acuerdo “equilibrado”. E intentó calmar las aguas cintando las cláusulas de salvaguarda en tutela de los productos europeos: 1.000 millones de ayudas para los agricultores en caso de crisis, ningún abandono sobre las normas de seguridad alimentaria de la UE y compromisos vinculantes sobre la aplicación del acuerdo de París sobre el clima.

El acuerdo entre la UE por un lado y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por el otro prevé concesiones a las exportaciones agrícolas latinoamericanas sobre la carne bovina, pollos, arroz y azúcar. Pero contiene también contrapartes con supuestas ventajas para productos europeos como vinos, quesos, aceite de oliva y tomate enlatado.

Ya la semana pasada los productores de carne europeos habían pedido al Parlamento europeo de rechazar el acuerdo y los productores de azúcar, cultivadores de remolacha e industria, hicieron lo mismo con la presidencia de turno finlandesa de la UE.

El acuerdo interregional UE-Mercosur prevé la supresión de la mayoría de los aranceles de exportación de la UE sobre el Mercosur y aumentará la competitividad de las empresas europeas, permitiéndoles ahorrar 4.000 millones de euros en impuestos al año.

ansa