La grave acusación de Jorge Rial contra Adrián Suar por El Tigre Verón

Jorge Rialvolvió a la conducción de Intrusos tras su breve descanso a raíz del enojo con el canal por la entrevista que Mariano Iúdica e Involucrados le realizó a su hija, Morena.

En los primeros minutos de su programa, el periodista mostró que regresó al aire de manera recargada, y disparó brutalmente contra Adrián Suar, a quien ya lo viene teniendo entre ceja y ceja desde hace algunos días por el estreno de El Tigre Verón, el nuevo unitario de Pol-ka protagonizado por Julio Chávez, acusando a la flamante serie de ser un método de campaña para la reelección de Mauricio Macri.

“Traje un tema que nace de un tuit que escribí el otro día. No sabía que tenía tanta repercusión. Ustedes saben que se estrenó una ficción que se llama El Tigre Verón en Canal 13, es sobre la vida de un sindicalista chorro, hay otro gay, hay otro drogadicto, la hija es chorra”, inició el conductor su editorial, recordando sus contundentes tuits de los días previos.

“Yo propuse que hagan la de algún empresario que también puede ser chorro, cocainómano, comprar mujeres para que le hagan de novia y después dejarles una herencia, que sé yo, se podría hacer y hasta sería más divertido, pero no, siempre es así”, agregó.

“Siempre se dice que el periodismo hace publinotas o notas pagas. Periodistas que van y entrevistan a candidatos o políticos y que lo único que hacen es tirarles centros todo el día. Centros al político y ellos cabecean y la meten. Es verdad. Pero yo dije ¿por qué siempre se estigmatiza, en este caso puntual al periodismo, con ‘eh, a vos te compraron para hacer una nota’, y no a la ficción?”, cuestionó el periodista.

Esto que está al aire es una publificción

“Quiero decir algo. Para mí, esta es la primera. Creo que Suar inventó un nuevo género: la publificción. Vi once capítulos y puedo decir que esto que está al aire es una publificción. Está hecha a medida para los tiempos electorales. Así como hay notas y fake news, creo que esto es una publificción”, sostuvo Rial, que además dijo que Chávez quedó encorsetado en su papel de Perotti de El Puntero (El Trece, 2011).

El conductor de América reiteró que el actor tuvo dudas de aceptar debido al momento en el que se hacía y por el personaje, y remarcó que el estreno de la serie coincide conlas fuertes críticas de Mauricio Macri a varios gremialistas del país, como Hugo Moyano de Camioneros, Sergio Palazzo de La Bancaria y Pablo Biró del ALPLA.

Rial aseveró que no está hilando fino y que conoce a los protagonistas en cuestión, y más allá del principal asunto de su crítica, también denostó a la producción de Pol-ka por las locaciones que utilizaron. “Es muy pobre. Todo en exteriores y con fábricas abandonadas. Hay una imagen de una manifestación con treinta y dos personas, cuando el tipo (Verón) es teóricamente un líder”, señaló.

El Tigre Verón es campaña

“Por primera vez, la ficción juega derecho y de frente en una interna política”, indicó el conductor, quien recordó el caso de Montecristo (Telefe, 2006), explicando que aquella telenovela protagonizada por Pablo Echarri incluía elementos de coyuntura en una época muy fuerte del kirchnerismo, tratando el tema de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.

Rial aseguró que El Tigre Verón es campaña, y también se río de que al protagonista lo acusen de tener cuentas off shore, diciendo que todo el gabinete de Cambiemos posee una, pero que para ellos no es un crimen. “Además estigmatizan al empresario de la carne, porque no es uno cool, es un chaqueño que mata vacas. No es Ratazzi, el italiano que se acomoda con cualquier gobierno y tiene las minas más lindas”, disparó.

“No sé si esto lo hizo Suar o si es un pedido del Grupo (Clarín)”, sentenció el periodista, que también sospecha de la poca publicidad que tuvo la serie previa a su estreno. “Esto se tenía que estrenar ahora y en estas elecciones van a jugar todos los actores posibles, empresarios, políticos, todos. Y esto ahora es un nuevo jugador”, opinó.

msn