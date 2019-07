Pink criticada en Berlín

La cantante Pink generó una polémica al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de sus hijos corriendo y jugando en el Monumento al Holocausto de Berlín, Alemania, país en el que se está presentando como parte de su gira mundial.

“Berlín Te Quiero”, escribió la cantante de 39 años como título de la fotografía en la que se ven a sus dos pequeños hijos de espaldas corriendo dentro del monumento que se instaló en Berlín en 2005 y que homenajea a los millones de judíos asesinados por el nazismo durantela Segunda Guerra Mundial. Pink es madre de dos pequeños, Willow Sage Hart de 8 años, y Jameson Moon Hart de 2.

Las críticas contra la cantante nacida con el nombre de Alecia Beth Moore no tardaron en llegar.

“Este lugar no es para jugar al escondite”, “Mal, enseña a tus hijos a respetar”, “Un memorial para la gente muerta no es un sitio para ir a divertirse”, son algunos de los mensajes que recibió Pink en su cuenta de fotografías.

La cantante nacida en Doylestown, Pensilvania, se sintió tocada por las críticas y emitió una declaración en las últimas horas. “Para todos los comentarios: estos dos niños son judíos, como yo y como toda mi familia materna”, expresó. “La persona que construyó este monumento creía en los niños siendo niños, y para mí eso es una celebración de la vida después de la muerte”, continuó la compositora, que se encuentra en plena gira por Europa. “Por favor,quedaos vuestro odio y los juicios de valor para vosotros mismos”.

Reconocida por su voz áspera y su presencia acrobática en el escenario, se calcula que Pink ha vendido 40 millones de álbumes y 50 millones de singles alrededor del mundo. Además, varios de sus temas le valieron tres Premios Grammy, seis MTV Video Music Awards y dos Brit Awards.

No es la primera vez que se produce una polémica similar a un monumento sobre el Holocausto. En marzo, el Memorial de Auschwitz (en Polonia) llamó públicamente la atención a sus visitantes y les pidió que no se hicieran fotos “irrespetuosas” con el sufrimiento de los que allí murieron.

En diciembre del año pasado, la Federación Española de Gimnasia recibió fuertes críticas porque uno de los equipos participantes en el Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica llevaba unos vestidos inspirados en los judíos de los campos de exterminación nazis.

ansa