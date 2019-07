El debate se calienta y la Superliga no iniciaría

Los tires y aflojes para intentar cumplir los objetivos que plantean algunos equipos de la Superliga Argentina puede demorar el arranque de una nueva temporada del campeonato. El punto de discusión es sobre la modalidad en la cual pueden descender los cuatro equipos hacia la Primera B Nacional. Y esto recién empieza…

La realidad es que hay 11 equipos que plantean un cambio en el sistema de equipos que caerán hacia la segunda categoría del fútbol argentino. ¿Cual es la nueva idea? Dos descensos por tabla anual, es decir, los últimos colocados en la temporada 2018-19 y dos por promedios. Sobre esto último, recordemos que el formato es la división de los puntos conseguidos sobre los partidos disputados en los dos campeonatos anteriores junto con el que se esté disputando.

Hoy por la tarde, el comité ejecutivo de la Superliga tenía que reunirse con 24 dirigentes que representan a dicha cantidad de equipos. La realidad es que va a haber una votación, de la cual, si la propuesta obtiene 13 o más adeptos, habrá quórum. O, precisamente, la mitad más uno. Sin embargo, 12 miembros estuvieron ausentes y se precisa al menos uno más para poder ejercer el sufragio.

Hay 11 que no dieron el presente porque son los mismos que desean modificar el formato de los descensos. Aquella medida que se mencionaba anteriormente tuvo su impulsación por parte de Argentinos Juniors. Los otros equipos que se sumaron fueron Banfield, Colón, Patronato, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal, Rosario Central, Newells, Gimnasia, Estudiantes y Lanús.

¿Qué vinculo o coincidencia poseen estos mencionados planteles? Todos ellos están colocados desde el primer puesto de descenso directo (24°) hasta una de las colocaciones que posee la salvación (13°), pero que no puede perder puntos. El 12° que no mandó un representante fue Aldosivi de Mar del Plata, del cual se desconoce el motivo. Si NO hay una definición al respecto, no puede confeccionarse el reglamento de la Superliga y por ende, NO puede comenzar el campeonato.

Los que sí lograron estar presentes y ahora se empiezan a retirar desde la sede ubicada en Puerto Madero son: River, Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente, Atletico Tucumán, Unión, Vélez, Huracán, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Defensa y Justicia. Con los integrantes del denominado “Clásico de Barrio” hay otra situación de parte de los 11 “rebeldes”.

Huracán y San Lorenzo sufrieron, en su momento, una quita de 6 unidades por incumplimientos al reglamento oficial de la Superliga Argentina. Las instancias de defensa y presentación de pruebas concluyeron en que el Globo y el Ciclón no tengan que ser sancionados. Y eso generó un ítem más en el fastidio de los equipos que hoy proponen un cambió en el formato del descenso.

El Intransigente