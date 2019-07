Wanda Nara y Mauro Icardi perdieron 30 millones de euros

La vida de Wanda Nara en Europa, tanto cuando fue pareja de Maxi López, como ahora en su poderosa historia de amor con Mauro Icardi, estuvo rodeada de lujos y glamour: ropa de primera marca, vacaciones exóticos y alquileres de aviones privados, entre tantos otros gastos millonarios por los suculentos sueldos de los futbolistas.

Sin embargo, parece avecinarse una nueva etapa en la vida de la rubia. ¿Va camino a la miseria? No, nada cercano a eso, pero en medio del eterno conflicto que su marido mantiene con el Inter, su cotización se desplomó.

Si bien el delantero de 26 años tiene una cláusula de recisión por 110 millones de euros, su poca participación en la temporada pasada (apenas hizo 11 goles cuando el año anterior fue el goleador de la liga con 29 anotaciones) y hasta su exclusión del plantel argentino que disputó la Copa América bajaron drásticamente su valor. Un dato contundente: cuando el Inter intentó renovarle el contrato quería subir la cláusula a 160 millones, pero ahora intenta venderlo por menos de la mitad.

El prestigioso sitio Transfermarkt estimó que el nuevo valor de Icardi oscila los 80 millones de euros, 30 millones menos que lo que tiene firmado en el contrato. Pero la historia se pone peor, ya que el club de Milán está dispuesto a venderlo por 60 y sólo recibió una oferta de la Juventos por ¡40 millones de euros!

Más allá de la frivolidad de los números, la caída de su cotización es abismal y, obviamente, esto repercutirá a la hora de negociar el nuevo vínculo con el club que lo contrate. Además, Antoni0 Conte, entrenador del Inter, lo bajó de la gira por Asia que hará el equipo.

Hace unos días se conoció la información de que,por culpa de Wanda, el futbolista se perdió la chance de ir a jugar al Nápoli. “Es una estupidez colosal que vaya a tener una reunión con Wanda Nara. La conocí hace tres años y no tengo ninguna intención de volver a verla”, dijo De Laurentiis, presidente del club. “Esa reunión fue suficiente, así que no creo que tengamos que reunirnos. Icardi no figura en nuestras actuales necesidades”.

