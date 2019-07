23 muertos en incendio estudio de animación en Kyoto

Al menos 23 personas murieron en el incendio de un estudio de animación de Kyoto, en Japón, que al parecer fue iniciado hoy por un hombre de 41 años, dijo un funcionario del departamento de bomberos de la ciudad, Satoshi Fujiwara, precisando que hay 36 heridos, algunos en condiciones críticas.

El autor del incendio está hospitalizado con heridas y no se conocen las causas de su gesto. Dentro del edificio de tres pisos, de una superficie de 700 metros cuadrados en total, se hallaron cuchillos, pero no está claro si pertenecen al hombre.

Según el canal público NHK el hombre, que no parecer ser empleado del estudio, gritó frases inconexas a los empleados mientras se propagaban las llamas.

Algunas fuentes dijeron que cuando el hombre irrumpió en el edificio desparramó líquido inflamable para provocar las llamas.

ansa