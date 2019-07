Barcelona duda sobre el regreso de Neymar

Barcelona evalúa descartar el retorno de Neymar por un problema en el pie derecho del astro brasileño, quien reiteró su deseo de retornar al club catalán del que partió al París Saint-Germain por 222 millones de euros.

Lo informó el diario madrileño AS, según el cual Barcelona obtuvo informes preocupantes sobre el estado de Neymar tras sondear a algunos especialistas que conocen de primera mano la lesión que el brasileño arrastra en el último año y medio.

Neymar, de 27 años, se rompió el quinto metatarsiano del pie derecho en su primera temporada en el club francés, lo cual lo obligó a pasar por el quirófano.

En la segunda temporada se volvió a romperse el quinto metatarsiano, estuvo cuatro meses de baja y en junio sufrió un esguince en el tobillo derecho, lesión que lo excluyó de la Copa América que Brasil ganó como anfitrión.

Los expertos consideran poco creíble que un jugador esté sin jugar un mes y medio por un simple esguince y dejan entrever que debido a la torcedura de tobillo se haya vuelto a romper de nuevo el metatarsiano.

Los informes apuntan que el brasileño podría acabar sufriendo una pseudoartrosis de la fractura del quinto metatarsiano y la única solución sería colocarle un injerto. El reporte de AS se conoce al mismo tiempo que el DT alemán del PSG, Thomas Tuchel, afirmó que “desde hace tiempo” sabe que el astro desea emigrar del bicampeón de la Ligue 1, pero igualmente lo incluirá en la gira asiática del equipo.

El problema para cumplirle el deseo a Neymar, confirmado por el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, es que según reportes de la prensa europea PSG ya rechazó una primera oferta del club catalán por su pase.

La propuesta del Barcelona, que ya incorporó al delantero francés Antoine Griezmann, era de 40 millones de euros más los pases del también brasileño Philippe Coutinho y del croata Ivan Rakitic, lo cual fue considerado insuficiente por PSG.

Por ese motivo, según el diario catalán Mundo Deportivo, el astro brasileño le pidió al agente Pini Zahavi que evalúe alternativas, entre las cuales aparecen Real Madrid, Bayern Munich y Juventus.

El texto califica a Juventus como “un serio aspirante” a fichar al brasileño, que descartó al Manchester United porque no jugará la “Champions League”.

El también catalán Sport informó que Barcelona, a la espera de una solución a la tratativa por Neymar, negocia con Santos por el juvenil mediapunta Tailson Pinto Goncalves, de 20 años.

El periódico destacó que Barcelona aprovechó que el futbolista queda libre y sólo pagará los derechos de formación del jugador, que firmará por las tres próximas temporadas.

La operación está muy avanzada a falta de la rubrica de documentación. Barcelona pagaría unos 350.000 euros en concepto de indemnización por derechos de formación.

ansa