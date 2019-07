Bradley Cooper y Lady Gaga viven juntos

Las redes acertaron. Entre Lady Gaga y Bradley Cooper había algo más que una relación amistosa y profesional. La química que demostraron al cantar “Shallow” en la última ceremonia de entrega de premios de los Oscar traspasó las pantallas y desde entonces, la Internet especuló con que había algo más entre los aclamados artistas.

Un informe de la revista In Touch aseguró que la cantante y actriz se instaló en el piso en el que Cooper reside en Nueva York. Una fuente cercana a la pareja le confirmó al sitio norteamericano que las estrellas de “A Star is Born” ya no tienen que esconderse más. “Ella ya le dio su toque personal al departamento y piensa hacer alguna reforma más”, detalló In Touch.

Las redes se hicieron eco de la noticia y el nombre de los actores ha sido tendencia en Twitter en las últimas horas. Gaga y Cooper se enamoraron durante el rodaje de la primera película como director del famoso actor. Por la misma, la autora de “Poker Face” recibió una nominación como mejor actriz en los Oscar, pero perdió la terna contra Olivia Colman por “The Favourite”.

Sin embargo, la artista pudo levantar la preciada estatuilla a mejor canción por “Shallow”, el tema que compuso para la película junto a Mark Ronson. En “A Star is Born”, Bradley Cooper interpretó a una estrella de la música country cuya carrera encuentra una nueva inspiración cuando conoce a Ally (Gaga), pero mientras la artista sube al estrellato, su labor como músico se estanca.

Los memes sobre la relación inundaron Twitter durante todo este 18 de julio. La gran mayoría de los tuiteros confirmaron con esta noticia que hay que prestar más atención cuando tu pareja dice “no te preocupes, es sólo una amiga”. Otros se alegraron por la feliz pareja y celebraron su amor con segmentos de su interpretación de “Shallow” en los Oscar.

Algunos se animaron a replicar tuits anteriores donde aseguraban que Bradley Cooper y Lady Gaga estaban juntos más allá de que ambos actores negaron en todo momento su relación ante las cámaras de televisión. En el programa de Jimmy Kimmel, la cantante pop hizo un histórico blanqueo de ojos ante la pregunta del conductor sobre la relación con su coprotagonista.

Por otro lado, otros tuiteros se sintieron sorprendidos y decepcionados de haber creído en Gaga cuando aseguraba que la relación con su compañero de escena en “A Star is Born” estaba basada en el respeto y la admiración mutua. Cooper le dio su primera gran oportunidad a la artista en la pantalla grande y la química entre ambos sirvió para que la película sea un éxito.

