Fondos a la NASA para programa Artemis no basta

Artemis, el programa espacial al que apunta Estados Unidos para hacer volver a los astronautas sobre la luna, está en duda porque los fondos concedidos no alcanzan para lograr el objetivo de llevar a la primera mujer sobre el suelo lunar hacia 2024.

Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, dijo frente a una comisión del Senado que harán falta entre 20 y 30 mil millones de dólares y que si los fondos siguen en el nivel actual por los próximos años el programa sufrirá un golpe devastador y sería congelado al nacer.

Hace algunos meses la administración de Donald Trump ordenó a la NASA que acelere los tiempos de Artemis, anticipando la fecha de regreso de los astronautas a la Luna de 2028 a 2024.

En esa ocasión la administración ya requirió 1.600 millones de fondos más para financiar el programa durante 2020.

“Lo que nos falta ahora es un lander”, explicó Bridenstine al Senado. “Estados Unidos no tiene un lander lunar desde 1972, la última vez en que aterrizamos en la superficie de nuestro satélite. Debemos desarrollarlo pero no tenemos bastante dinero en nuestro presupuesto para hacerlo”.

ansa