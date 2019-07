Demi Lovato: otra pena, otro colapso

Casi un año después de sufrir una sobredosis de drogas que casi acaba con su vida, la cantante y actriz Demi Lovato volvió a caer en un pozo depresivo, esta vez por la muerte de su amado perro.

Lo revelaron fuentes cercanas a la joven, surgida de la cantera de Disney.

“Perdió a su perro Bailey hace aproximadamente un mes, y desde entonces se quedó a oscuras en las redes sociales”, afirmó una fuente cercana a Lovato.

La muerte de la mascota estuvo precedida por el fallecimiento de Buddy, otro de los perros de Lovato. Un coyote mató al pobre perro en el patio de su casa en julio de 2015.

El 24 de julio próximo se cumplirá exactamente un año desde la fatal sobredosis que casi termina con su vida.

La fuente señaló que Lovato, de 26 años, se ha estado “aislando del mundo exterior” cada vez más.

“Ella está viviendo con su madre, y su madre está preocupada, nunca dejaría que le pasara nada a su hija”, continuó.

Según la misma fuente, que pidió ser mantenida en el anonimato, la cantante también está intentando no dejar que la afecte que su ex novio Wilmer Valderrama, de 39 años, haya mantenido una nueva relación con la modelo de 28 años Amanda Pacheco.

“A Demi no le encanta que Wilmer esté enamorado de su nueva novia, porque le recuerda lo que perdió”, continuó. “El último año ha sido una pérdida para ella”, indicó el informante según RadarOnLine.

En los últimos meses Lovato se ha mantenido en silencio, sumida en la soledad y lejos de los medios.

Lo ultima vez que habló a los medios fue en diciembre, para subrayar que estaba “agradecida de estar viva” y asegurar que estaba sobria y recibiendo la ayuda que necesita.

“Si siento que el mundo necesita saber algo, lo diré por Mí Misma”, afirmó entonces en las redes sociales, al referirse a lo que “inventan los medios de comunicación” sobre ella.

“Algún día le contaré al mundo qué sucedió exactamente, por qué sucedió y cómo es mi vida hoy, pero hasta que esté listo para compartirlo con la gente, dejen de curiosear”, continuó.

En el último tiempo, la cantante de “Sorry Not Sorry” dejó de seguir a varias otras celebridades en las redes sociales para concentrarse en su salud y evitar relaciones difíciles.

Hace poco más de un año, el 21 de junio de 2018, publicó la canción “Sober”, donde declaró que había vuelto a las adicciones y al alcoholismo. Un mes después, el 24 de julio, fue trasladada a un hospital después de un llamado a los servicios de emergencia a su casa por una supuesta sobredosis.

Si bien al principio se creyó que era de heroína, al final se conoció que había sido algo peor aún. En su cuerpo encontraron restos de una sustancia llamada fentanilo, la misma droga que mató a Prince. Más tarde, Lovato ingresó en un centro de rehabilitación para dejar sus adicciones

