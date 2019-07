Dos malas noticias para Cristóbal López

Cristobal López, responsable del grupo Indalo, recibió este jueves una doble mala noticia. Por un lado, el tribunal oral decidió no hacer lugar a los pedidos de suspensión del juicio en donde debe responder por no haber tributado más de 8 mil millones de pesos que Oil Combustibles que recibió a través de un impuesto que pagaban los automovilistas que cargaban en sus estaciones. En ese debate también está sentado en el banquillo el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de excarcelación, pero en una resolución dividida: dos jueces afirmaron que no correspondía hacer lugar, mientras que la tercera optó en minoría por su liberación.

La defensa llegó a Casación planteando dos cuestiones. Sostuvo que no existían riesgos procesales para mantener su arresto. Resaltó que el tiempo que López lleva en prisión preventiva “no guarda relación alguna con el riesgo procesal”, porque el empresario siempre estuvo “a derecho”. Pero además afirmó que la supuesta venta de activos del Grupo Indalo, que lo llevó a la cárcel en diciembre de 2017, “no ha ocurrido” porque “la efectiva transferencia de acciones se encuentra sujeta a la previa obtención de las aprobaciones administrativas y judiciales”. Ese presunto intento de venta está siendo investigadas ahora por la jueza María Eugenia Capuchetti.

Los jueces de la Sala I de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetavena entendieron que no había que hacer lugar a la excarcelación, al respaldar lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 3 que comenzó a juzgarlo el 13 de junio.

Según Casación, no han variado las situaciones que llevó al TOF a rechazar el pedido de libertad. Además, se señaló, la defensa “no logra demostrar la arbitrariedad” que hizo sospechar de un intento para buscar vender la empresa, desoyendo las ordenes impartidas por el juez Julian Ercolini. Por ultimo, los jueces tomaron en cuenta otras causa penales, como el expediente Los Sauces en donde está procesado junto a la ex presidente Cristina Kirchner y sus hijos. “Resulta correcto el razonamiento que deriva en la imposibilidad de acceder a la soltura solicitada para garantizar así la realización del debate”, se concluyó.

En disidencia, la jueza Ana María Figueroa opinó que había que excarcelarlo. Hizo hincapié en los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que indican que “en virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el imputado debe permanecer en libertad, como regla general. Y afirmó que “le asiste razón a la defensa en cuanto a que de la resolución impugnada no surge fundamentación de los riesgos procesales invocados”.

El caso fue investigado por el juez Julián Ercolini. Echegaray y Cristóbal López están acusados de no haber devuelto $8 mil millones del impuesto al combustible que habían retenido a los automovilistas que cargaban nafta en las estaciones de Oil Combustibles. Se los acusa de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

En la causa se atribuyó a Echegaray, en su carácter de administrador federal, “haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales a Oil Combustibles SA -de la cual era responsable López- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural (ICL)”. Al empresario se los indicó como partícipe necesario.

Cristóbal López está preso. Se lo detuvo por entender que quiso entorpecer la investigación cuando intentó vender el grupo Indalo mientras estaba inhibido de hacerlo. Había sido arrestado a fines de diciembre de 2017, fue liberado por un fallo polémico por la Cámara Federal a mediados de marzo de 2018 y regresó a la cárcel a fines de abril, por orden de la Cámara de Casación. El juicio comenzó el 13 de junio pasado. La defensa pidió la suspensión del juicio por entender que faltaban pericias claves, pero hoy el TOF lo rechazó.

En otra resolución paralela y similar, Casación también rechazó la excarcelacion del socio del zar del juego, Fabián De Sousa.

msn