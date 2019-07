Incendio en Notre Dame: ¿hay plomo sí o no?

La noticia y la transmisión en vivo y en directo del incendio en Notre Dame fue dramática en todo sentido, porque el mundo asistió en simultáneo cómo se destruía un símbolo de la historia europea y mundial. Luego, hubo tiempo para comenzar la colecta global para reunir fondos y reconstruirla en tiempo récord. Pero hay más, sobretodo para recordar las consecuencias que dejaron las llamas hasta el día de hoy.

¿Por qué? Porque todas las escuelas cercanas a la famosa catedral en París, deberán ser limpiadas a fondo como medida de precaución en los próximos días, con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación por el plomopresente en la zona debido al incendio que devastó la catedral a mediados de abril. Según Arnaud Gauthier, subdirector de Salud de la Alcaldía de París, la medida “se tomó para garantizar que el riesgo sea mínimo”.

Sin embargo, aclaró que ya se tomaron muestras “que no justifican alarma alguna”. El sitio web Mediapart, en una encuesta publicada ayer, detalla que “un mes después del incendio, en las escuelas cercanas a la catedral se habrían detectado niveles más altos de plomo hasta 10 veces por encima del umbral de alarma. Pero el Municipio no había intervenido, afirmando que el nivel de plomo era normal en la zona”.

Esto contradice lo afirmado por las autoridades locales, incluido Emmanuel Gregoire, uno de los funcionarios parisinos a cargo de la reconstrucción, quien agregó: “Si hubiera incluso un riesgo mínimo, no habríamos reabierto las escuelas, ni siquiera en septiembre. La limpieza a fondo anunciada se realiza todos los años y no está vinculada al incendio”.

La denuncia

Tras una denuncia periodística sobre los peligrosos niveles de concentración de plomo que dejó en la zona el histórico incendio de Notre Dame, la Alcaldía de París descartó que existan riesgos para la salud en las guarderías y colegios cercanos a la catedral. “Si hubiera el más mínimo riesgo, no solo no hubiésemos reabierto los colegios, sino que no los reabriríamos el próximo año lectivo”, sostuvo Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la alcaldesa Anne Hidalgo.

El descargo llega luego de un artículo de investigación que realizó Mediapart. “Un mes después del siniestro se detectaron niveles de concentración de plomo hasta 10 veces más altos que el límite de alerta (70 microgramos por metro cuadrado) en las guarderías y colegios cercanos a la catedral, ubicada en pleno corazón de París. Pero pese a esto, la Alcaldía de París no realizó una limpieza profunda de estos lugares ya que estimó que el plomo presente no superaba los umbrales reglamentarios”, había acusado este medio digital.

Luego de la tormenta llega la calma. Por lo menos, eso parece suceder tras el devorador incendio que puso de rodillas a Notre Dame. Lo que sucede es que un descubrimiento, que a esta altura parece milagroso, parece sacarles una sonrisa a los franceses. El motivo de felicidad se debe a que hace unas semanas se encontró un reloj prácticamente idéntico al de la histórica catedral de París en una iglesia cercana.

“Hay que subir una pequeña escalera de caracol, tan estrecha como oscura, para llegar a una especie de cobertizo, situado exactamente bajo las campanas de la Iglesia de la Santísima Trinidad, en el corazón de París. Mientras realizaba un inventario por encargo de expertos en arte, entré en mayo en esta pequeña pieza, envuelta en un olor a humedad”, relató en aquel momento el relojero Jean-Baptiste Viot.

