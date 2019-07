Lautaro Martínez: “Messi nos defendió dentro y fuera de la cancha”

Ya pasaron varios días desde que la Selección Argentina culminó su participación en la Copa América 2019. Sin embargo, el recuerdo de la competencia que tuvo lugar en Brasil sigue latente. En una entrevista con Fox Sports Radio, Lautaro Martínez, delantero del equipo que comanda Lionel Scaloni, analizó el rendimiento del cuadro albiceleste en el certamen continental.

“El nivel fue de menor a mayor, pero termina siendo un torneo muy positivo para muchos chicos que vestimos la camiseta por primera vez, y eso es muy importante. Tenemos que seguir trabajando para volver a lo más alto. Yo venía a sumar y dar lo mejor de mí y me encontré con minutos sumados y la posibilidad de convertir goles”, empezó diciendo el delantero de 21 años.

Después, el futbolista del Inter de Milán respaldó públicamente a Scaloni, director técnico del equipo. “Para mi es muy importante que siga, desde el primer momento se comportó con nosotros. Es muy frontal, sabe lo que hay que decir, es claro con lo que pide y llevó al grupo de la mejor manera, nos sentimos cómodos con él. Siempre hablan de proyectos, tenemos que parar la pelota y poner a la Selección como prioridad y tenemos que volver a ser potencia, ganar títulos”, enfatizó.

Consultado al respecto de las polémicas decisiones de los árbitros del partido entre Argentina y Brasil, ya que no utilizaron el VAR (Video Assistance Referee) para evaluar algunas jugadas que generaron dudas, Lautaro contestó: “Las cosas no quedaron claras, en algunas situaciones fuimos perjudicados, pero prefiero mentalizarme en lo de adentro, estoy conforme con lo que hicimos, logramos un tercer puesto importante aunque nos hubiera gustado jugar la final”.

Por otro lado, el atacante se rindió a los pies de Lionel Messi, capitán del elenco albiceleste. “Nos defendió dentro y fuera de la cancha, nos dio consejos, aprendimos mucho de él. Su expulsión fue injusta. Yo lo vi desde el palco, es Medel el que empuja, el VAR podría haber dicho que no era roja para Leo”. En la misma línea, se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con el Fútbol Club Barcelona. “No hablé con mi representante del tema, estoy muy cómodo en el Inter, ya hablé con el nuevo entrenador, Antonio Conte, y estoy con ganas de volver al club para arrancar la temporada”, sostuvo.

Luego, el Toro confesó que, al disputar la Copa América de Brasil 2019, cumplió uno de sus sueños: “Tenía la ilusión de ir al Mundial de Rusia, estaba en un gran nivel. Jorge Sampaoli venía a verme, habíamos tenido charlas pero bueno, todos sabemos como terminó. Nunca me llamó para decirme por qué no me llevó. Ahora me saqué una espina”.

Para concluir, Martínez se refirió al presente de Racing Club, su exequipo. “Lo veo bien, siempre lo sigo, hablé con mis ex compañeros y están motivados por pelear por cosas importantes, me pone contento que el club siga creciendo. Allá me dieron todo, siempre voy a tener las ganas de volver. Le tengo un aprecio gigante al club, a la gente y los extraño. Hoy estoy viviendo un momento que siempre soñé y quiero ir por más, pero está claro que quiero volver a vestir la camiseta de Racing. Me llevé lo mejor, un club ordenado, pasional y eso no tiene comparación”, cerró.

el intransigente