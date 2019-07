Pagani explotó contra River y Gallardo por el video viral con Rollheiser

“Yo me voy a retirar. Si esto tiene que ver con lo que dijo Gallardo, agarrar una pelota que rebotó y hace el gol… si tengo que ver esto, es mucho”.

Horacio Pagani explotó contra River y Marcelo Gallardo cuando le mostraron el video viral con las indicaciones del “Muñeco” al juvenil instantes previos a que ingresara en el complemento del juego ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Copa Argentina.

Minutos después, el delantero cumplió a la perfección los pedidos del DT y participó en el gol de Exequiel Palacios. Finalmente el equipo mendocino empató y el pase a los octavos de final debió definirse con disparos desde el punto penal. Allí lo ganó el “Millonario” por 5 a 4.

“¿Por qué no le dijo que ganaran el partido?, pel…! El tipo lo hace de rebote. ¡Además lo dice en serio! Da ganas de pegarle al tipo”, continuó Pagani en alusión a Gastón Edul, compañero suyo del panel. “¿Son bol… o me toman por bol…? Le rebotó… ¿por qué no le explicó cómo ganar el partido?”, insistió.

En ese momento, volvió a intentar abandonar el estudio aunque esta vez el personal de seguridad cerró el portón de ingreso. “¡Abrime, carajo!”, lanzó, mientras el conductor del programa Marcelo Palacios intentaba calmarlo: “¡El corazón, el corazón, las válvulas y los bypass, Horacio!”. A lo que Pagani retrucó: “Sos un tipo grande, no seas bol…”.

“Empataron con un equipo de la recontra B y ganaron por penales de pedo. El tema es este. Vienen (por River) de una situación grave, casi quedan afuera y sacan un elogio pel… de una jugada que no existió y no tuvo nada que ver lo que dijo el tipo (por Gallardo) con la resolución de la jugada”, agregó.

Para terminar, y lograr hacerlo enojar aún más, Edul volvió a remarcar el “lindo hallazgo” de Marcelo Gallardo. “¡¿Dónde por… fue la jugada como la dijo él?! Si la rechazó un tipo que estaba afuera. Es burlarse de la gente que los está viendo. Este pibe (por Edul) se burla de ustedes, querido televidente, se están burlando de la gente…”.

La indicación de Marcelo Gallardo al juvenil Benjamín Rollheiser

“Vamos a pasar a jugar 4-3-3. Vos a la derecha, Nico a la izquierda y Rafa por adentro. Cuando vas adentro, miralo a Nico de este lado, que va a jugar abierto por acá y cambiame de frente. Si jugás con Rafa, cerrate y terminá la jugada”.

