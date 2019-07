Una “Vecchia Signora” renovada

Juventus, la “Vecchia Signora”, presenta este domingo una versión renovada con la que espera refrendar esta temporada su hegemonía en el “Calcio” y extender sus dominios más allá de la frontera.

Algo que no logró pese al éxito alcanzado tanto en los tiempos de Antonio Conte, actual técnico de Inter, como en los de Massimiliano Allegri, hoy “desocupado de lujo”, y que intentará plasmar de la mano de Maurizio Sarri.

“A nivel italiano partimos como favoritos, pero en Europa hay unos diez u once equipos que están al mismo nivel y las dificultades serán altísimas”, advierte el veterano entrenador que logró la Europa League con Chelsea este año.

El hombre al que Juventus frustró en más de una ocasión cuando dirigía al Napoli, será el encargado ahora de llevar al eterno rival a la cima del fútbol europeo y para ello la idea es “darle al equipo una identidad propia”.

Así lo anticipó Sarri en la previa del primer partido oficial de la remozada “Vecchia Signora” en Singapur, donde chocará por la International Champions Cup nada menos que con el Tottenham Hotspur del argentino Mauricio Pochettino.

Los “Spurs” lograron esta temporada un inédito subcampeonato en la Champions League, torneo en el que sucumbieron en la final ante el sorprendente Liverpool del alemán Jürgen Klopp, razón de más para estar atentos al duelo de este domingo. “La idea es que el público se divierta y para ello primero debemos divertirnos nosotros porque un grupo de personas que se divierte siempre consigue dar algo más”, destacó Sarri casi a modo de precepto.

“Desde que llegué a Juventus encontré un clima de tranquilidad y noté una gran predisposición de parte de todos”, explicó el entrenador que contará con una gran carta de triunfo: el astro portugués Cristiano Ronaldo.

CR7 se anuncia como titular mañana como delantero por izquierda en un ataque del que también formaría parte el argentino Gonzalo Higuaín porque -aclara- “mientras el club no decida lo contrario forma parte del proyecto”.

El “Pipita”, al que ya había dirigido en Napoli, llegó con Sarri desde Chelsea, pero muchos indican que sería cedido, probablemente a la Roma, algo que como bien indicó el técnico todavía no está decidido.

A la espera de que se sume su compatriota Paulo Dybala, quien goza de descanso tras disputar la Copa América de Brasil, Sarri podría optar mañana también por Federico Bernardeschi o por el croata Mario Mandzukic para acompañar a Cristiano Ronaldo.

Lo que es seguro es que jugará al menos algunos minutos el recién llegado zaguero holandés Matthijs de Ligt, que arribó procedente del Ajax, “verdugo” de Juventus en cuartos de final de la última Champions.

Sarri anticipa algunas dificultades para el duelo frente al Tottenham, un equipo que “llega en mejor condición física”, advierte y anticipa que será “un partido muy duro” ante un rival al que conoce bien de su paso por la Premier League.

Apenas una semana lleva al mando de Juventus razón por la cual asegura que será él quien deberá adaptarse a los jugadores heredados porque -explica- “mi idea es que jueguen como pretendo en los primeros 70 metros, los 30 restantes serán de ellos”.

Algo de esa idea de juego pudo observarse en las prácticas, con ritmos de juego elevados, circulación rápida de pelota y remates al arco que presenciaron cerca de mil aficionados privilegiados en el Bishan Stadium.

Descartada la posibilidad de ver a Juventus defendiendo con tres hombres en el fondo, como más de una vez se la vio jugar con Allegri. “Conmigo no, nunca”, advierte Sarri marcando diferencias con su antecesor.

“Tenemos que trabajar para encontrar una identidad de juego si queremos ser un equipo fuerte porque sólo así se llega al éxito”, explica mientras elude referirse al arribo de nuevos refuerzos al plantel.

“No soy el director deportivo, así que prefiero no hablar de ese tema”, se excusa tras responder cuando le preguntan por el posible retorno del francés Paul Pogba: “Es un jugador que me gusta mucho, pero está en Manchester United”.

Una respuesta que se asemeja a la de Conte cuando le preguntaron por el eventual arribo del belga Romelu Lukaku a Inter desde los “Diablos Rojos”, vencedor por 1-0 hoy del “nerazzurro” también en Singapur por este mismo torneo.

Partido que Lukaku observó desde afuera por una dolencia mientras se define su para algunos seguro desembarco en Inter, desde donde prepara las valijas para partir el argentino Mauro Icardi, posible refuerzo de Juventus.

Napoli es el otro destino que se indica para el ex capitán de Inter, aunque todo está por verse al igual que la posible partida del danés Christian Eriksen del Tottenham al Atlético Madrid, dispuesto a pagar 70 millones de euros por él.

Eriksen, según informa la prensa española hoy, ocuparía en el equipo de Diego Simeone la plaza que dejará el argentino Angel Correa, quien podría desembarcar en Milan, aunque no se descarta aún al colombiano James Rodríguez como refuerzo “colchonero”.

Por lo pronto, el danés será titular mañana en el equipo de Pochettino, que contará con el argentino Juan Foyth y se anticipa como una dura prueba para la nueva Juventus antes del “Clásico de Italia” del martes con Inter en suelo chino.

