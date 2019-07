Silvina Luna escrachó a un empresario que la usó para volver con su mujer

Silvina Luna parece haber entrado en una etapa de revelaciones. Es que luego de contar el lugar más extraño en el que tuvo sexo, la actriz relató una anécdota que le tocó vivir hace 10 años con un famoso empresario que la utilizó para… ¡reconquistar a su esposa!

“Tengo una historia divertida que ocurrió en Mar del Plata cuando estaba haciendo temporada. No voy a decir quién es porque es conocido el hombre: es un empresario de Mar del Plata que está relacionado con el café”, comenzó a narrar en Incorrectas, mientras una de sus compañeras gritó: “Martín Cabrales”. Moria Casán, por su parte, agregó: “Es uno que tiene mis mismas iniciales”.

“Es muy amigo de Mirtha Legrand y hacía publicidad en el programa. Un día que fui como invitada, al terminar, se me acercó y no sé qué verso laboral me metió para convencerme de llevarme hasta mi casa. Salimos de ahí, me llevó hasta donde yo vivía, nos despedimos con un beso normal en la mejilla y listo”, explicó la panelista.

Pero la historia no terminó ahí. “A la semana sale una nota hermosa en revista Caras con la foto de ese beso, y otras de él corriendo divino por la costa, diciendo que era mi nuevo novio. Después me enteré que se había separado y montó todo este circo pare decir que estaba conmigo, y después terminó volviendo con la señora”, explicó Silvina y agregó: “Se había separado y me utilizó. Lo llamé y lo y lo putee. Fue todo armado, no había pasado nada”.

Días atrás, y también en el programa de América, Luna había realizado picantes confesiones sexuales. “Yo tengo un lugar que supera al viñedo. En un teleférico en Salta. Fue hace muchos años…”, expresó y luego habló de su experiencia sexual con otra mujer: “Fue bastante tradicional. Fue solo una sola vez”, aseguró

En ese programa, todas las “vayainas” contaaron sus experiencias más atrevidas. Sofía Zámolo sorprendió al contar su experiencia en un restaurante en Brasil con su marido: “estábamos con muchos amigos, yo me levanté al baño y cuando estaba por salir aparece él. Yo lo agarré y lo metí para adentro”. Carolina Losada contó tuvo sexo en un estacionamiento, al aire libre y sin auto: “era la salida de una fiesta, estaba amaneciendo y se estaba yendo la gente, lo puse contra el auto”. Por su parte, Nora Cárpena admitió que cumplió la fantasía de tener relaciones sexuales en un camarín: “hacíamos tres funciones, teníamos que hacerlo en camarines porque no teníamos tiempo”.

msn