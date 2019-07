Zidane abre las puertas a Bale

Bayern Munich venció por 3-1 a Real Madrid por la International Champions Cup, tras lo cual el DT francés Zinedine Zidane anunció que el club “merengue” negocia una salida inminente del galés Gareth Bale.

“Esperamos que se vaya pronto. Sería lo mejor para todos. El club negocia su salida. Si es mañana, mejor. No tengo nada personal contra él, pero llega el momento en que debo tomar decisiones”, argumentó Zidane sobre Bale.

El delantero galés ni siquiera fue convocado al duelo por el torneo internacional de pretemporada que Bayern Munich ganó en Houston con goles del francés Corentin Tolisso (15′), del polaco Robert Lewandowski (67′) y de Serge Gnabry (69′). El juvenil brasileño Rodrygo, uno de los flamantes refuerzos de Real Madrid, descontó a los 84′ con un tiro libre que se incrustó en un ángulo superior derecho del arco rival.

Pero los dichos de Zidane molestaron a Jonathan Barnett, representante de Bale que calificó al DT francés como “una desgracia”.

“No mostró respeto por un jugador que hizo mucho por Real Madrid. Estamos trabajando con algunas cosas. Gareth es jugador de Real Madrid pero si deja de serlo será por decisión propia, no del señor Zidane”, subrayó Barnett ante la BBC.

Bale, de 30 años, tiene contrato hasta 2022 con Real Madrid, al cual arribó en 100 millones de euros en 2013 y con el cual suma 79 partidos en La Liga.

Condicionado por diversas lesiones, Bale jugó 42 partidos la temporada pasada con Real Madrid, cuya afición lo abucheó pese a que colaboró para conquistar cuatro títulos de la “Champions League”.

Pese a la reprobación de la afición, Barnett aseguró en marzo que Bale deseaba seguir en Real Madrid, donde quería “jugar toda su carrera” porque se sentía “muy feliz”.

“Debo tomar decisiones. Debemos cambiar. La salida es una decisión del DT y del jugador, que conoce la situación, que cambiará no sé si en 24 o 48 horas, pero cambiará. Y es bueno para todos”, resaltó Zidane.

El DT francés retornó a Real Madrid, que finalizó tercero en la edición 2018-19 de la Liga ganada por Barcelona, que lo eliminó en semifinales de la Copa del Rey, mientras que Ajax lo venció en octavos de final de la “Champions”.

Zidane había renunciado al cargo en marzo pasado sólo días después de guiar a Real Madrid a su tercer título seguido de la “Champions” tras vencer por 3-1 en la final al Liverpool con un gol de chilena de Bale.

Tras la final de Kiev el portugués Cristiano Ronaldo anunció que dejaría Real Madrid, aunque sólo tiempo después se oficializó su salida a Juventus.

Las salidas del astro portugués y de Zidane iniciaron una renovación en Real Madrid, que contrató como DT a Julen Lopetegui, reemplazado apenas cinco meses después por el argentino Santiago Solari, sucedido luego por el francés.

Con el retorno de Zidane, la prensa española advirtió sobre la eventual partida de Bale, que también ganó un título de la Liga, uno de la Copa del Rey, tres de la Supercopa de Europa y otros tres del Mundial de Clubes con Real Madrid.

Pese a haber anotado más de 100 goles para el club “merengue”, los reportes insisten en que el futuro de Bale está lejos de Real Madrid, donde percibe un elevado salario de 17 millones de euros que complica la tratativa con otro club.

La prensa europea indicó que Manchester United y Tottenham, de donde pasó a Real Madrid, expresaron su interés por Bale al igual que Bayern Munich y los clubes chinos Jiangsu y Beijing Gouan, capaces de igualar su elevado salario.

Por otra parte, Zidane evitó responder sobre el mediocampista colombiano James Rodríguez, retornar al Real Madrid luego que Bayern Munich rechazó hacer uso de la opción de compra del pase tras el préstamo de dos temporadas “No diré nada, no está aquí con nosotros, me preocupo por quienes están aquí”, completó Zidane sobre James Rodríguez, por cuyo pase de 42 millones de euros se interesaron, según reportes, Atlético Madrid y Napoli.

Pero RMC Sport informó que ante la negativa de Real Madrid de aceptar un préstamo por el colombiano, Napoli intentará fichar a Nabil Fekir, atacante francés de 25 años del Olympique de Lyon, con el que tiene contrato hasta 2022.

ansa