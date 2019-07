Crece desaprobación a Bolsonaro

Casi cuatro de cada diez brasileños desaprueban la administración de Jair Bolsonaro, número que es más alto entre las mujeres y los ciudadanos de la región nordeste que es la más pobre del país, y sobre quienes el mandatario hizo un comentario despectivo que desató polémicas.

Una encuesta de la consultora Datafolha informó que 39 de cada 100 entrevistados dijo que no tiene “nada” que mencionar como saldo positivo de los primeros seis meses del actual gobierno.

Entre las mujeres ese índice subió al 45% y llegó al 47% entre los nordestinos.

La semana pasada el presidente fue registrado cuando se refirió a los nordestinos como “Paraiba” una expresión utilizada en Rio de Janeiro para menospreciar a los inmigrantes de una región en la que se encuentran estados como Bahia, Pernambuco, Maranhao, Ceará y Alagoas, entre otros.

Bolsonaro no percibió que el micrófono estaba abierto cuando hizo ese comentario al ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antes de iniciar una rueda de prensa.

Poco después al hablar ante periodistas el exmilitar y actual presidente aseguró que en Brasil no hay hambre, siendo que Naciones Unidas reportó que en el país hay más de 5 millones de personas que padecen hambre, gran parte de ellas en el nordeste.

Este fin de semana los gobernadores de la región nordeste, entre quienes hay políticos de distinto signo partidarios, publicaron un manifiesto de repudio a Bolsonaro.

En la encuesta conocida este lunes mientras el 39% dijo que Bolsonaro no hizo “nada” bueno, el 19% respondió que “no sabe” si en este primer semestre el gobierno hizo algo que valga la pena ser recordado como positivo En cambio entre el grupo que citó logros del gobierno el 8% destacó la política de seguridad, el 7% mencionó la reforma previsional y el 4% el “fin de la corrupción”. Electo con el 57% de los votos válidos en octubre de 2018, Bolsonaro asumió el 1ro de enero pasado y poco después su imagen comenzó a perder popularidad según varias encuestadoras como Datafolha, Ibope y Vox Populi.

La consulta publicada hoy fue realizada los 4 y 5 de julio en 130 ciudades brasileñas con un margen de error de 2 puntos para más y para menos.

Los críticos del mandatario le reprochan posiciones presuntamente homofóbicas y racistas, combinadas con un activismo religioso vinculado al cada vez más populoso movimiento nepentecostal.

El sondeo de Datafolha mostró que el 46% de los negros y mestizos consultados consideró que Bolsonaro no hizo “nada” bueno hasta el momento.

Mientras que ese índice subió al 52% entre los brasileños que cultivan alguna religión de matriz africana, las cuales suelen ser denostadas por los pastores de las corrientes cristianas evangélicas.

