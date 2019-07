el Gobierno autorizan nuevas exportaciones de gas natural a Chile

Desde la Secretaría de Gobierno de Energía le otorgaron a Pan American Energy SL Sucursal Argentina (PAE) una autorización para exportar gas natural a Chile con destino a Aprovisionadora Global de Energía Sociedad Anónima (AGESA), desde las Concesiones de Explotación Lindero Atravesado y Aguada San Roque ubicadas en la provincia del Neuquén, por 1.740.000 metros cúbicos por día. La medida fue comunicada este martes en el Boletín Oficial, mediante la resolución 413/2019.

De esta forma, la exportación de gas natural se realizará hasta el 1° de mayo de 2020, o hasta completar la cantidad máxima total equivalente al volumen de exportación diaria autorizada por la cantidad de días de vigencia de esta autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra primero. Según la medida, los suministros previstos podrán ser interrumpidos a los fines de garantizar la seguridad de abastecimiento del mercado interno.

“La autorización de exportación caducará automáticamente si transcurrido el plazo de 45 días computados a partir de la fecha de su publicación no se efectivizare la primera exportación comercial de gas natural, de conformidad con lo previsto en el inciso 6 del artículo 3° del anexo I al decreto 1738 del 18 de septiembre de 1992”, explica el texto oficial.

Asimismo, la resolución que cuenta con la firma del titular de este ámbito, Gustavo Lopetegui, determinó que las modificaciones de las condiciones contractuales originales referidas a cantidades comprometidas, plazo de vigencia y/o precio de los contratos o documentos que sustenten las respectivas exportaciones, deberán ser sometidas a consideración de la Secretaría de Gobierno de Energía con anterioridad a su vigencia efectiva.

En este aspecto PAE deberá informar mensualmente a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, los volúmenes mensualmente exportados. “Dicha información será entregada en cumplimiento de la resolución 319 del 18 de octubre de 1993 de la ex Secretaría de Energía dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y estará sujeta a lo establecido en la resolución 104 del 21 de agosto de 2018 del ex Ministerio de Energía”, expresa la norma.

En esta línea, la medida se apoya en el artículo 6° de la ley 17.319, la cual establece que el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, “pudiendo fijar los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno a fin de posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país”.

Además, la medida destaca que el artículo 3° del anexo I al decreto 1738 del 18 de septiembre de 1992 previó que las autorizaciones de exportación fueran emitidas por el exministerio de Energía y Minería una vez evaluadas las solicitudes de conformidad con la normativa vigente, estando autorizada además esta cartera de Estado para emitir las normas complementarias que resultaran necesarias a tales efectos.

