Jennifer Lopez cumple 50 y festeja con gira

Cumple 50 años y parece de 30: la Dorian Gray en cuestión se llama Jennifer Lopez, y el 24 de julio cruzará el umbral del medio siglo, festejándolo con una gira bien llamada “It’s my Party”.

La gira comenzó el pasado 7 de junio y terminará el 27 de julio en sus fechas norteamericanas. Jennifer probablemente festejará los 50 en Florida, entre las presentaciones de Orlando y Miami.

Jennifer “from the block”, como el homónimo single de 2002, nació en el Bronx en 1969 de padres de origen portorriqueño y pese a su edad biológica exhibe un físico tonificado y esculpido, abdominales que darían envidia a un body-builder y una piel de adolescente.

Para la reina de la música pop hispana, el envejecimiento es solo una cuestión de opinión. “No pienso en mí desde el punto de vista de la edad -dijo en una entrevista-, solo pienso en lo que hice, esto es lo que hago y sigo haciendo”.

Su espléndida forma, sin embargo, no es solo un don de la madre naturaleza: Jennifer tiene una cita fija con el gimnasio y sigue una rígida dieta sin azúcar y sin productos lácteos.

También exhibe un gran entusiasmo por la vida en general. Un entusiasmo y unas ganas de renovarse que la llevaron a ser, además de cantante, también actriz, bailarina, productora y empresaria.

Sus comienzos en el mundo del espectáculo fueron primero como bailarina en 1991, y luego en 1993 como actriz en la serie de televisión emitida por CBS “Second Chances”.

Este año signa también un importante aniversario para J.Lo, los 20 años de carrera musical, con la salida de su primer álbum, “On the 6”, en 1999. Madre de mellizos nacidos en 2008, Jennifer parece vivir una fábula de amor con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez. Su relación empezó en 2016 y el pasado marzo, durante unas vacaciones en las Bahamas, llegó también una propuesta de matrimonio.

La pareja vive en Miami con las dos hijas de él y los mellizos de ella. Su pasado amoroso incluye al camarero cubano Ojani Noa, con el que se casó en 1997 y se divorció al año siguiente, y al bailarín Cris Judd, con quien se casó en 1998 y de quien se divorció en 2003.

Tuvo también una relación turbulenta con el actor Ben Affleck, con quien se iba a casar en 2004, pero en lugar de eso la pareja estalló. El mismo año se casó por tercera vez con el cantante y actor Marc Anthony, padre e sus hijos, y se divorció en 2014.

Por sus relaciones fallidas, los medios norteamericanos la rebautizaron como una moderna Liz Laylor. Sin embargo, Jennifer es un icono global y una de las mujeres más influyentes del mundo. US Weekly la nombró “icono de estilo de los años 2000” y siempre en los 2000 el famoso Jungle Dress, diseñado por Donatella Versace y usado para la ceremonia del Grammy, se convirtió en el traje más recordado de la historia de la ceremonia.

Gracias al éxito del vestido y a la búsqueda de la foto en la web, Google decidió lanzar Google Imágenes.

