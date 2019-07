Otra disputa entre Angelina y Brad Pitt

Cuando parecía que habían llegado a una tregua tras su mediática ruptura en 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt suman una nueva batalla a su extenso divorcio: la pelea por el castillo que ambos todavía comparten en Francia, una de las debilidades del actor.

Fuentes citadas por RadarOnLine señalaron que la actriz puso sus ojos en su propiedad francesa, Chateau Miraval, y está tratando de incluirla dentro del acuerdo final de divorcio.

“Angie ha regresado a Francia recientemente e hizo una peregrinación al castillo y su bodega, que aún comparte con Brad”, expresó una fuente citada por el medio.

“Tenían un acuerdo de caballeros de que lo compartirían, ya que es una empresa comercial lucrativa, pero cuando Angie regresó a la propiedad, se dio cuenta de lo mucho que la ama y de lo mucho que enloquecería a Brad si ella la quería también”, continuó.

De acuerdo a la fuente, el amor que tiene Pitt por el castillo no hará que la pelea de Jolie sea fácil por obtenerla.

“Brad ama ese lugar y está muy orgulloso de su estatus como enólogo, y sabe que Angie probablemente lo vendería o, peor aún, lo demolería”, aseguró la fuente, que pidió mantenerse anónima.

El actor de 55 años “luchará hasta el final para asegurarse de que pueda mantener su Chateau”.

Brad se separó de Angelina, de 44 años, en 2016, tras un supuesto altercado en un avión privado que involucraba a su hijo adoptivo, Maddox. Desde entonces, ambos se han visto envueltos en una dura batalla de divorcio. En un momento dado, la familia quedó tan dividida que Pitt pasó más de 900 días sin ver públicamente a sus hijos Maddox y Pax.

Ambos tienen seis hijos: Maddox (de 17 años), Pax (de 15), Zahara (de 14), Shiloh (de 13) Knox (de 11) y Vivienne (de 11).

En las ultimas semanas la pareja de actores estaba viviendo una especie de tregua, que permitió que el ganador de un Premio Oscar (en Producción por “12 Years a Slave”) pudiera recuperar el tiempo perdido con sus hijos.

Según una fuente cercana al protagonista del filme “Fight Club”, “Brad se está manteniendo sobrio desde hace bastante tiempo”.

“El está esperando que todo este drama con Angelina y los niños se termine”, continuó.

En los últimos días se había anunciado que la actriz de “Maléfica” iba a permitirle a Brad pasar todo el verano con sus hijos mientras ella filma su nueva película, “Those Who Wish Me Dead”, un thriller del director Taylor Sheridan, en México.

Jolie fue quien se acercó a Pitt para proponerle que se hiciera cargo de sus seis hijos durante gran parte del verano. Según medios locales, “el actor está muy entusiasmado con esta noticia, porque será la primera vez que pueda pasar tanto tiempo con ellos desde la separación”.

ansa