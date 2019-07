“Si no hubiera una ley que obliga ir a votar, no iría nadie porque todos son pésimos políticos”

Desde fines del año pasado, Argentina atraviesa una complicada situación económica. Este contexto golpea a cada sector productivo del país, independientemente del rubro al que se refiera. En este sentido, El Intransigente entrevistó a Yolanda Duran, presidente de la Cámara de Supermercados Chinos, quien expresó su preocupación por la situación económica por la que atraviesan desde el sector.

“En cuanto a ventas, venimos súper estancados y no hay expectativas de que se incrementen, por lo menos en lo inmediato. Estamos como siempre buscando ofertas, y esas ofertas, esos precios que nos hacen descuentos las grandes industrias y nos reparten boca por boca, es lo que trasladamos al consumidor, así que bueno, estamos trabajando más que nada así, con un margen mínimo para poder persistir en el mercado“, aseguró.

La directiva se quejó de que en Buenos Aires incrementó todo y cuestionó que todo esto replica en el mercado. “Quieren dinero de todos lados, mientras tanto quien lo paga a eso es el consumidor. Así que no tienen una pizca de sentimientos acerca de cómo va el prójimo ni nada por el estilo, solamente quieren cobrar dinero. Pero bueno, mientras tanto el trabajador y nosotros, los súper chinos, y las pequeñas empresas que son proveedoras, estamos sucumbiendo”, disparó.

Luego, indicó que todo esto responde a un incremento en todos los sectores: “Hace 15 días atrás aumentó la nafta, también lo hicieron las prepagas, aumentaron una barbaridad, ahora están evaluando otra cosa más que no sé qué van a aumentar. Esto es así continuamente y esa problemática se traslada y quien paga es el consumidor. Nosotros tenemos algunos precios que podemos absorber y otros que no, porque lamentablemente hay que trasladarlo al producto”.

Duran hizo alusión a la crisis que enfrentan algunas empresas que, además, en el último tiempo presentaron procedimiento preventivo de crisis. “Ya la gente no puede consumir ni segundas, ni terceras, ni cuartas marcas, no hay plata. Hay empresas pequeñas, pymes que se dedican a trabajar todo el día y no tienen ni conocimiento de ellas, nadie los puede ayudar. Estamos todos en la misma situación, el que puede prenderse de un hilo que el Estado los pueda ayudar, puede subsistir y el que no, sucumbe en el camino, pelea, pierde y, en algunos casos, cierra las puertas, despide al personal o te aumentan los productos una barbaridad para poder paliar sus gastos”, expresó.

“Estamos en una situación oscura, mala y no veo ningún candidato a presidente que haga una planificación económica, que hayan presentado, no veo cuál va a ser su ministro de Economía. Nosotros queremos saber, el pueblo quiere saber quién va a direccionar, cómo van a dirigir, qué van a hacer y no hay nada de eso”, agregó.

Finalmente, la titular de la Cámara de Supermercados Chinos se refirió, con una fuerte crítica, a la dirigencia política: “El tema de los partidos políticos es una tristeza también, porque lo único que les importa es ganar los votos y no se preocupan realmente. A la hora de ganar votos sos amigo, vecino, el que te da la palmada, que te dice a todo que sí. Pero, a la hora de la verdad, no existimos, los ciudadanos solo existimos a la hora de las elecciones, nada más. Si no hubiera una ley que obliga ir a votar, no iría nadie, porque hemos entrado en una crisis, no solamente económica, sino también con políticos pésimos. No hay nadie que direccione el país como corresponde, es lamentable pero estamos a la deriva“, concluyó.

