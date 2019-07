Urtubey: “En estas elecciones, no hay dos opciones, hay más”

El precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, estuvo en el programa Novaresio 910, que se transmite en radio La Red y habló de sus expectativas a 18 días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Se parece a una encuesta porque, salvo en algunos casos menores no se está compitiendo. Es una pena porque yo soy un defensor del sistema de primarias, pero la cosa ha llevado esto. Es una gran encuesta y, como están las cosas, no está mal ver de qué se trata”, declaró en el comienzo de la entrevista.

El conductor del programa, Luis Novaresio, luego de esta introducción, se metió de lleno en las contiendas electorales y le preguntó al gobernador de Salta si el voto a Consenso Federal, que representa al antimacrismo y al antikirchnerismo, en este contexto, no corre riesgo de dirigirse a esa polarización. A lo que contestó Urtubey: “La experiencia que he visto respecto de esto, no ha sido esa, en las PASO de hace 4 años. Por ejemplo, la tercera fuerza, sacó más votos en al general que en las primarias, por ahí la gente se anima cuando ve que realmente puede existir como opción”.

En este sentido, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna, aseguró que las PASO del 11 de agosto le servirá para saber si el mensaje que transmitieron durante la campaña electoral, si la forma en la que están llevando adelante su propuesta, funciona o si tendrán que buscar otra para octubre. Novaresio, volvió a intervenir y le preguntó si existen posibilidades de una alianza con algunos de los polos de la grieta.

“Si tenemos que hacer eso, ya estaría trabajando con ellos. Yo tengo una mirada distinta, lo que pasa que es que hay un reduccionismo que quiere limitar todo a dos opciones. No hay dos opciones, hay más. La demanda ciudadana es mucho más fuerte que la fuerza electoral. Yo no dudo de que hoy aparece el kirchnerismo y el macrismo como favoritos. Lo que pienso es que la sociedad argentina no se alinee tan dócilmente de un lado o del otro”, declaró.

Es por ello que demostró su convicción de establecer a Consenso Federal como una alternativa al Frente de Todos y al Frente Juntos por el Cambio: “Nosotros vamos a trabajar, tratar de expresarlo y veremos si somos muchos los argentinos que pensamos así”. Por otro lado, planteó que esta polarización de las elecciones es una tendencia “natural”, que siempre estuvo en la sociedad argentina.

“El tema no es quién gana y quién no. El tema es qué modelo de país proponen. Eso me parece que es el vacío que tiene el actual gobierno y el anterior, que cuando te está yendo mal te dicen ‘mirá, vótame para que yo siga’, ¿bueno y qué hiciste?”, cuestionó el precandidato a vicepresidente de la Nación de Consenso Federal. Luego de este análisis de las contiendas electorales, pasó a manifestar sus propuestas.

En primer lugar, destacó que es necesario rediscutir los plazos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “Todos sabemos, hasta el Fondo Monetario, que en los plazos donde está es impagable. Argentina tiene que producir, generar recursos para poder pagar la deuda porque si no es imposible pagarla, pagar en dos años más de 51 mil millones de dólares no lo podemos hacer”, resaltó Urtubey.

Además, prometió que habrá una modificación en el impuesto a las ganancias. “Lo está planteando el doctor Lavagna. “La lógica de hoy es que los incentivos en materia tributaria están invertidos. Hoy el incentivo es que el dinero no esté en el circuito productivo, sino que esté en el sistema financiero o afuera del sistema financiero. Lo que hay que hacer es estimular a la pequeña y mediana empresa, al agregado de valor y a la generación de trabajo registrado. Esas tres cosas deben estar eximidas de impuestos, sino estamos perdidos”, concluyó.

