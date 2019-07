Agustín Orión se despidió del Colo Colo

Agustín Orión fue uno de los futbolistas que sufrió los daños colaterales de la eliminación de Boca Juniors en las semifinales Copa Libertadores de América 2016 ante Independiente del Valle de Ecuador. Pese a ser una de las grandes figuras en la llave anterior, el arquero fue uno de los principales apuntados por la prensa y los aficionados.

Como consecuencia, el nacido en Ramos Mejía tuvo un breve paso por Racing Club antes de ser contratado por Colo Colo de Chile. Aunque el portero de 38 años se destacó en el conjunto chileno al punto de ganarse el amor de los hinchas, Agustín sorprendió a propios y extraños: en la jornada de ayer, mediante una conferencia de prensa el guardameta anunció su salida del Cacique.

“Es una decisión que no se toma de un día para otro. Hay personas detrás mío, mi esposa y mis hijos que viven acá. No acostumbro irme de un club, porque me dicen que no voy a jugar. En todos los lados tienes que pelear un puesto. No soy un cobarde que no va a pelear un puesto”, comenzó diciendo el jugador surgido en San Lorenzo de Almagro.

En la misma línea, el protagonista sumó: “Estoy muy nervioso, no esperaba esto. En el fútbol uno no está exento de lo que es la vida. Agradezco a los que confiaron en mí para llegar a este club. Fueron dos años que van a quedar no solo en mi recuerdo sino que también en el de mi familia. Fue muy lindo mi paso por la institución”.

Lejos de profundizar acerca de los motivos que lo llevaron a abandonar al Colo Colo, Orión dejó en claro que, en la entidad, fue feliz. “A veces las cosas no se dan como uno espera o quiere. Así ocurrieron, hay que aceptarlo y mirar hacia adelante. Si tengo que decir algo es que acá en este lugar fui feliz, pero hay circunstancias que hacen hoy que estemos por caminos diferentes”, afirmó.

A pesar de que los medios insistieron para que se dieran a conocer de las causas que lo incentivaron a salir del Cacique, el ex Boca Juniors se mantuvo cauteloso. “Llegamos a acuerdo con la dirigencia y a veces las decisiones personales no son para comunicarlas en público. No es el lugar ni el momento y no tengo por qué contárselas a ustedes. Estoy acá para agradecer a la familia colocolina”, resaltó.

“Me dieron el alta el sábado para reinsertarme en los entrenamientos con mis compañeros. Me quedé acá porque quise. Nadie sabe si iba a jugar a no. Si no deben preguntárselo al técnico Mario Salas, que es el que manda. Obvio que hablé con el técnico y las conversaciones quedan en privado. Claro que quería quedarme para jugar. Quiero seguir jugando, no sé que me deparará el futuro”, concluyó Agustín, quien todavía no definió qué hará con su carrera como profesional.

