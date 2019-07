Buffon a lo “grande”

Juventus derrotó a Inter por penales en un “Clásico de Italia” que se mudó a China, terminó empatado en uno y se definió desde los 12 pasos, instancia en la que se agigantó la figura del eterno Gianluigi Buffon.

El arquero de la “Vecchia Signora” demostró que para él los años no pasan y a los 40 refrendó su condición de “inoxidable” en el Olympic Stadium de Nanchín al desviar tres de los seis remates por bando que definieron la serie.

Maurizio Sarri festejó su primer clásico como técnico del equipo turinés, el mismo que tantas veces lo amargó cuando entrenaba al Napoli negándole el “scudetto”, ante un Inter que también tiene nuevo DT: Antonio Conte, un ex Juventus.

Y fue por obra y gracia de Buffon, que retornó esta temporada al club de sus amores procedente del París Saint Germain y terminó siendo determinante para inclinar la balanza en un duelo correspondiente a la International Champions Cup.

“Clásico” que se trasladó unos 7.000 kilómetros de su escenario habitual y que finalizó igualado en un gol al cabo de los 90 minutos reglamentarios: Cristiano Ronaldo, cuando no, fue el autor del empate a los 68′.

Una de cal y otra de arena, pues Inter se había puesto en ventaja con un gol en contra a los 10′ del holandés Matthijs de Ligt, zaguero que arribó a Juventus esta temporada procedente del Ajax, “verdugo” en cuartos de final de la pasada Champions. Dos goles que reflejaron un dominio que se alternaron un tiempo cada uno, pues el “nerazzurro” de Conte manejó los ritmos en el primer capítulo y Juventus mostró su mejor imagen en el complemento.

Así como Inter contó con la complicidad del debutante De Ligt para ponerse en ventaja, también CR7 para festejar su gol luego de un tiro libre que se desvió en la barrera y dejó sin chances a Daniele Padelli.

El arquero había reemplazado al esloveno Samir Handanovic, que arrancó como titular en el equipo de Conte, que realizó diez modificaciones en el once inicial respecto de las seis ordenadas por Sarri en Juventus.

Una de ellas fue el ingreso de Buffon por el polaco Wojciech Szczesny en el inicio del complemento y terminaría siendo clave en la definición desde los 12 pasos, donde el arquero campeón mundial en Alemania 2006 realmente se lució.

Buffon atajó el primer remate de Andrea Ranocchia, repitió en el tercero de Inter ejecutado por Samuele Longo y refrendó su gran noche al desviar el del español Borja Valero, último del “nerazzurro”.

Sólo el rumano George Puscas, que llegó esta temporada procedente del Palermo, el portugués Joao Mario y Nicoló Barella, otra de las caras nuevas que arribó desde Cagliari, lograron vulnerar al veterano arquero de Juventus.

El también portugués Joao Cancelo, el propio Cristiano Ronaldo y el alemán de origen turco Emre Can convirtieron sus sucesivos remates iniciales poniendo a su equipo a tiro de la victoria.

Pero el francés Adrien Rabiot, que llegó junto con Buffon desde París Saint-Germain, y Federico Bernardeschi fallaron sus disparos y la responsabilidad de definir el pleito recayó sobre el turco Merih Demiral.

El zaguero que arribó a Juventus desde Sassuolo demostró que no le pesó la camiseta y sentenció el triunfo con el último de los 12 remates desde los 12 pasos para decretar el 4-3 definitivo con el que se saldó el clásico.

Pudo haberse resuelto en tiempo reglamentario si Cristiano Ronaldo no desperdiciaba una opción clara para convertir su segundo gol tras dejar en el camino a Padelli cuando tenía el arco a su disposición. Pero Juventus debió esperar a la “lotería de los penales”, donde apareció en toda su dimensión Buffon para demostrar que también él es eterno, como su compatriota Federica Pellegrini, ganadora hoy de un oro en el Mundial de Natación de Gwangju.

“Jugamos contra un gran equipo como Inter, que además tiene un gran entrenador. Estamos contentos con el triunfo, que por otra parte creo que fue merecido”, comentó Cristiano Ronaldo, la otra figura de Juventus.

“Es un placer estar aquí. Los fanáticos chinos son fantásticos y nos alentaron en todo momento”, se sorprendió el astro luso, incrédulo aún por la efusividad de los aficionados locales que lo idolatran, como tantos otros.

Juventus derrotó a Inter en su propio terreno, pues el club milanés fue adquirido hace tiempo por un grupo inversor chino que seguramente no estará tan feliz con el resultado de este clásico.

Sí lo estaba Sarri, quien elogió a Buffon: “Estuvo impresionante en los penales. Es un peleador nato siempre listo a dar batalla en los momentos difíciles. Será tenido en consideración aunque sabe que el titular es Szczesny”, aclaró.

De paso, el nuevo DT de Juventus deslindó de responsabilidad a De Ligt por el gol en contra: “Son cosas que pueden pasar. Lo lamento por él, porque era su debut, pero no tengo nada que reprocharle”.

Conte prefirió enfocarse en “la entrega que demostraron estos jugadores” y dijo que eso “es lo que me pone más contento” más allá del traspié ante un rival al que supo llevar a la conquista de tres de sus últimos ocho “scudettos” en fila.

El técnico “nerazzurro” aprovechó esta derrota y la previa ante Manchester United (1-0) en este mismo torneo amistoso de pretemporada para ir sacando conclusiones de cara a los partidos por los puntos. “A nadie le gusta perder, pero hay que tener en cuenta que se trató de un partido amistoso y caímos por penales”, intentó matizar Conte, que espera aprender de los tropiezos para armar un plantel capaz de lograr “cosas importantes”.

