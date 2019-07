El Teléfono de Bolsonaro también fue hackeado

El gobierno brasileño informó que el teléfono del presidente Jair Bolsonaro fue invadido, al igual que el del ministro Sergio Moro, por los supuestos hackers que se encuentran arrestados en Brasilia desde el martes.

En un comunicado el Ministerio de Justicia anunció que “aparatos celulares utilizados por el Sr. Presidente de la República fueron blanco de ataques por parte del grupo de hackers preso el martes pasado”.

La investigación está bajo secreto de sumario pero la Policía Federal informó del hackeo sufrido por Bolsonaro por razones de “seguridad nacional”, consignó la nota oficial.

El martes la policía lanzó el Operativo Spoofing en la que detuvo a Discjockey Gustavo Henrique Elias, su mujer Suelen Priscila de Oliveira, Walter Delgatti Neto y Danilo Cristinao Marques.

Luego de los primeros interrogatorios realizados en Brasilia Delgatti confesó haber invadido cerca de mil aparatos y que entregó parte de los mensajes robados a la aplicación Telegram al sitio The Intercept, según publicaron algunos medios locales como el diario Estado y el sitio O Antagonista.

Además el abogado del discjockey Elias declaró a la prensa haber recibido informaciones sobre la intención de uno de los hackers de vender los datos al Pattido de los Trabajadores, opositor al gobierno de Bolsonaro.

El martes el ministro Moro felicitó a la Policía Federal y comentó que los hackers habrían abastecido de informaciones a The Intercept, sitio dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.

Desde hace más de un mes The Intercept ha publicado una serie de artículos sobre presuntas irregularidades cometidas por Moro cuando fue el responsable, entre 2014 y 2018, de la famosa causa anticorrupción Lava Jato.

Por su parte el periodista Greenwald comentó de forma irónica el operativo contra los hackers y hoy anunció que publicará otro reportaje de la serie sobre Lava Jato.

