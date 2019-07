Los pilotos protestan en Aeroparque

En medio del conflicto con Aerolíneas Argentinas, los pilotos de aviones protestan en Aeroparque para advertir sobre “la crisis que vive el sector aéreo”, en rechazo a la política aerocomercial del Gobierno. La manifestación se produce al día siguiente de que los pilotos de Aerolíneas resolvieran suspender la lectura de mensajes políticos al final de los vuelos. Esta medida había sido cuestionada por la empresa aérea, que recordó que este tipo de prácticas están prohibidas y que investiga en qué viajes tuvieron lugar.

La medida en Aeroparque se desarrolla en el sector C de la terminal aérea, con una “panfleteada” y “batucada”, y en principio no afectaría a las operaciones aéreas. En este tipo de manifestaciones suelen participar pilotos vestidos con sus uniformes que no están convocados para prestar servicio en ese momento, aunque no se descarta que se produzcan demoras en la partida de los vuelos.

El jefe de Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) Cristian Erhardt explicó que les entregarán a los pasajeros el comunicado que los pilotos de Aerolíneas leyeron al final de los vuelos para advertirles sobre la crisis por la que atraviesa la actividad. “Queremos contarle a la gente los problemas que estamos atravesando. Las compañías tienen problemas para pagar los sueldos”, dijo el sindicalista.

En relación a la lectura del comunicado al final de los vuelos dijo que se trata de una modalidad que “ya estaba prevista” y adelantó que no descartan repetirla la próxima semana. Aseguró que el 90% de los pasajeros “se manifestaron a favor” de la medida y que solo el 10% restante se quejó ante la empresa. “Está todo enmarcado en un contexto de libre expresión”, afirmó.



El video de los mensajes en los vuelos que generó polémica

Como se ve en un video que circula de las redes sociales, al final de cada viaje de Aerolíneas el comandante les decía a los pasajeros, a través de altoparlantes: “Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos”.

“Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina”, indicaba el comunicado.