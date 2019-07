Miguel Ángel Pichetto habló sobre el momento de tensión de Mauricio Macri con un hombre que tuvo cara a cara

Miguel Ángel Pichetto habló en la noche de este miércoles sobre el momento de tensión que vivió Mauricio Macri en Córdoba, donde un hombre lo insultó cuando ingresaba a cenar con el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

“Es importante cuidarlo (a Macri) y haber colocado el cordón, pero estas son cosas que pasan también. Uno está expuesto y tiene aceptar las reglas del juego. Estar en lo público es un escenario que a uno lo expone; este es el juego, puede haber una agresión, un abrazo”, dijo Pichetto en diálogo con A Dos Voces (Todo Noticias).

Agregó: “Hay un clima de violencia, de agresión, la visión de la grieta. Dos pedazos de un país no hacen una Nación“.

El ex jefe de la bancada kirchnerista, hoy candidato a vicepresidente a Macri, habló también sobre los dichos de Cristina acerca de las marcas “pindonga y cuchuflito”.

“Es una valoración poco sólida de la ex presidenta, carente de cierto nivel, en el gobierno de ella también había segundas marcas y hay supermercados que se ocupan de segundas marcas, no es nuevo en la estructura comercial argentina. Que la crisis mueve a comprar en segunda marcas, sí, pero no define nada en esos términos”, dijo Pichetto.

Contestó así a los dichos de CFK, quien había expresado: “Durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoció, la pindonga, el cuchuflito. Hasta te venden productos que dicen en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es eso? ¿Esto es capitalismo? Capitalismo era cuando Axel (Kicillof) estaba de ministro de Economía y la gente compraba y consumía y podía viajar”.

