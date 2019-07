Ola de calor castiga a Francia e Italia

La altas temperaturas continúan azotando a Europa, especialmente a Francia e Italia, donde las autoridades activaron alertas rojas y lanzaron medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia por la ola de calor.

Frente al pico esperado para este jueves de la llamada “canícula” -la expresión con la que los franceses definen los episodios de calor abrasador- la autoridad de transporte de Ile-de-France, la región de París, invita a los ciudadanos a “limitar sus movimientos en la medida de lo posible” durante este jueves.

Por primera vez, la capital y su interior se han declarado para mañana en “alerta roja” sobre la escala del servicio Meteorológico Francés, el nivel más alto, que equivale a una “alerta sanitaria” para toda la población.

Mientras tanto también la SNCF -la compañía ferroviaria francesa- solicitó posponer los viajes a París y las zonas declaradas en alerta roja. Según las previsiones debería batir el record de 1947, con una temperatura máxima de 40,4 grados centígrados.

La ministra de Salud, Agnés Buzyn, informó que unas 20 millones de personas están cerca de las zonas de riesgo. “Ante tales temperaturas, nadie está protegido”, advirtió la ministra, al tiempo que agregó que “por primera vez esto también concierne a los departamentos del Norte, con un hábitat, una urbanización, de ciudadanos que no están acostumbrados a tales niveles de calor”. Entonces la invitación a “redoblar la vigilancia”.

En Francia aún está vivo el recuerdo de la “canícula” del verano (boreal) de 2003 con una estimación en más de 10 mil muertes. El dato fue calculado sobre el aumento de muertes en el período respecto a los medios de los años precedentes. Los más afectados fueron mujeres y ancianos.

Desde entonces, las autoridades transalpinas no escatiman sobre los mensajes, a veces considerados demasiados ansiosos, para poner en guardia a la población sobre el riesgo vinculado al calor.

Cerca de 80 departamentos (provincias) fueron puestos en alerta por el servicio meteorológico francés, una ola de calor que afectará también parte de Gran Bretaña y el cuadrante mediterráneo.

A poco menos de un mes desde la primera alerta “canicular”, vuelven los avisos repetitivos en la radio y la televisión para evitar a los ciudadanos -no solo las personas ancianas- a hidratarse y a quedarse bajo la sombra.

La nueva alerta de la ola de calor llega en un momento ya difícil en el país, con numerosos departamentos sujetos a restricciones del uso del agua y la pesadilla de la sequía para los agricultores.

En Italia, la ola de calor de este verano continúa avanzando y pone en estado de alerta roja a 13 ciudades ante los posibles riesgos de salud. El termómetro tocó 40 grados en Cerdeña, mientras que en Bolzano la temperatura percibida alcanzó los 43 grados. Los pronósticos, en tanto, no prometen nada bueno, incluso para los próximos días. Para mañana, el Ministerio de Salud marcó a 13 ciudades con una etiqueta roja, un número que aumentará a 14 al día siguiente.

Pero será solo el golpe de la cola de la ola de calor, que será seguido, a partir del sábado, por una fuerte caída en las temperaturas, ya que el termómetro marcará una baja de hasta 10 grados.

Entre las ciudades afectadas por el intenso calor son Bolzano, Brescia, Florencia, Perugia y Turín, a las cuales se suman Boloña, Frosinone, Génova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste y Verona.

Según los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias, la alerta roja indica condiciones de emergencia con posibles efectos negativos sobre la salud de personas sanas y activas y no sólo sobre los subgrupos de riesgo como ancianos, niños muy pequeños y pacientes con enfermedades crónicas.

El calor, que según los expertos es el hijo del avance del calentamiento global que no tiene iguales en los últimos 200 años, está destinado a dejar Italia el fin de semana, cuando abandonará el espacio para tormentas y temporales.

Pero italiano no es el único país europeo “sofocado” por el calor, Bélgica y Holanda registran temperaturas record, con el termómetro destinado a seguir subiendo aún más.

El Instituto real meteorológico holandés reveló la más alta temperatura, con 38,8 grados centígrados en Gilze-Rijen, sur del país. Y también el Instituto real de meteorología belga, a las 14.30 (hora local), registró una marca nunca antes sentida desde 1883, con 38,9 grados, cerca de la ciudad de Limbourg, en Valonia.

ansa